ضبط متهم بالتعرض لمريضة داخل مستشفى فى 15 مايو

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على طبيب حديث التخرج لمضايقته مريضة أثناء توقيع الكشف عليها داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة 15 مايو، وحرروا محضرا بالواقعة.

تلقى قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من ربة منزل تتهم فيه طبيب بإحدى المستشفيات، بمضايقتها أثناء توقيع الكشف الطبى عليها على خلفية دخولها تعانى من الام بالصدر.

وعقب تقنين الإجراءات خرجت مأمورية أمنية واستهدفت محل تواجد المتهم سالف الذكر وألقت القبض عليه، وتبين انه يدعى "أ.م"، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.