ضبط المتهم بالتسبب فى مصرع شاب خلال مقاومته عصابة سرقة بالإكراه بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على أحد المتهمين بالتسبب فى مصرع شاب خلال مقاومته لأفراد تشكيل عصابى للسرقة بالإكراه، حاولوا سرقته داخل سيارة ميكروباص، أعلى الطريق الدائرى بالهرم، ليصل عددهم إلى 4 متهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد وقوع حادث مرورى أعلى الطريق الدائرى، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين مصرع محاسب، وإصابة 3 عاطلين، وكشفت تحريات رجال المباحث أن العاطلين الثلاثة يستقلون سيارة ويدعون أنها سيارة أجرة، لسرقة مستقليها بالإكراه، وفور ركوب المحاسب بصحبتهم، حاولوا سرقته، إلا أنه قاومهم، وحاول إيقاف السيارة، ما أسفر عن انحرافها عن الطريق واصطدامها بالحاجز الخرسانى، وأسفر الحادث عن مصرعه وإصابة المتهمين وتم ضبطهم وبحوزتهم مواد مخدرة وهواتف مسروقة.

وتوصلت تحريات المباحث إلى تورط متهم رابع فى ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.