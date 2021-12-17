اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 ديسمبر 2021 08:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط المتهم بالتسبب فى مصرع شاب خلال مقاومته عصابة سرقة بالإكراه بالهرم

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 08:23 م
ضبط المتهم بالتسبب فى مصرع شاب خلال مقاومته عصابة سرقة بالإكراه بالهرم سجن - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على أحد المتهمين بالتسبب فى مصرع شاب خلال مقاومته لأفراد تشكيل عصابى للسرقة بالإكراه، حاولوا سرقته داخل سيارة ميكروباص، أعلى الطريق الدائرى بالهرم، ليصل عددهم إلى 4 متهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد وقوع حادث مرورى أعلى الطريق الدائرى، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين مصرع محاسب، وإصابة 3 عاطلين، وكشفت تحريات رجال المباحث أن العاطلين الثلاثة يستقلون سيارة ويدعون أنها سيارة أجرة، لسرقة مستقليها بالإكراه، وفور ركوب المحاسب بصحبتهم، حاولوا سرقته، إلا أنه قاومهم، وحاول إيقاف السيارة، ما أسفر عن انحرافها عن الطريق واصطدامها بالحاجز الخرسانى، وأسفر الحادث عن مصرعه وإصابة المتهمين وتم ضبطهم وبحوزتهم مواد مخدرة وهواتف مسروقة.

وتوصلت تحريات المباحث إلى تورط متهم رابع فى ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


اخبار الحوادث

مصرع شاب الهرم

سرقه بالاكراه

اخبار مصريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة