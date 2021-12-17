اليوم السابع
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رفع مياه الأمطار بمدن وقرى كفر الشيخ ليلا واستمرار انعقاد غرف العمليات

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 10:40 م
رفع مياه الأمطار بمدن وقرى كفر الشيخ ليلا واستمرار انعقاد غرف العمليات رفع مياه الأمطار من مدينة دسوق
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت مدن وقرى محافظة كفرالشيخ، مساء اليوم الجمعة، انتشار معدات مجالس المدن، لرفع مياه الأمطار، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والغرف الفرعية بمجالس المدن، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشددًا بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة فى حالة هطولها، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحى، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

وأشرَف اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على أعمال رفع مياه الأمطار بالمدينة اولًا بأول، مشددًا برفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى وانتشار معدات شفط المياه بكافة الشوارع والميادين، بالإضافة إلى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كل أعمال الصيانة لمعدات واجهزة الشفط وصيانة سيارات الكسح.

وتابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال رفع مياه الأمطار أولًا بأول بشوارع المدينة فور سقوطها، ومتابعة تسليك صفايات المطر بالشوارع لسحب تجمعات مياه الأمطار.

وأشرَفت السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، على أعمال رفع تجمعات المياه بشوارع القرى، بالإضافة إلى فتح صفايات الأمطار، والدفع بسيارات الكسح، لرفع التجمعات اولًا بأول، وذلك نتيجة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال سحب مياه الأمطار وأماكن تجمعها والأماكن المنخفضة بالشوارع الرئيسية والميادين ومحيط المصالح الحكومية وداخل أسوار المدارس، وبالمستشفى المركزى والتأمين الصحى، بالإضافة إلى فتح وتسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحى، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

كما أشرف على سلامه، رئيس مدينة سيدى غازى على رفع مياه الأمطار بشوارع المدينة والقرى المحيطة بها، ورفع مياه الأمطار، كما تابع ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، رفع مياه الأمطار من الشوارع بالمدينة والقرى، أولا بأول، واستمرار رفع درجة الطوارئ، والتواصل مع غرفة العمليات بالمحافظة، ومتابعة القرى التى هطلت بها الأمطار ومدها بسيارات الكسح.

كما تابع جمال سطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع وعدم السماح ببقائها بها حتى لا تعوق المارة، وفتح صفايات الأمطار، ومتابعة حالة قرى مركز بيلا لسرعة رفع مياه الأمطار، فى ظل تواصل مع رؤساء الوحدات المحلية،

وأضاف ساطور، أنه وجه بنشر معدات الحملة الميكانيكية بالوحدة بإشراف من نواب رئيس المدينة، فى جميع شوارع ومناطق المدينة، وذلك لسحب تجمعات المياه وتمهيد الطرق، وسط حالة من التأهب للتعامل مع أى طارئ، كما تابع بأعمال النظافة العامة والصيانة وتركيب كشافات الإنارة بالمدينة والقرى، كما كثفت الوحدة أعمال مراجعة سلامة أعمدة الإنارة، تزامنًا مع التغيرات المناخية التى تشهدها البلاد، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إزالة المياه التى خلفتها الأمطار، والتأكد من سلامة صفايات الأمطار، موجها بالاستعداد لمواجهة مياه الأمطار فور هطولها ورفعها أولا بأول.

 

 

 

 

استمرار رفع مياه الامطار بدسوق
استمرار رفع مياه الامطار بدسوق

جانب من رفع مياه الامطار ببيلا
جانب من رفع مياه الامطار ببيلا

رفع مياه الامطار ببيلا
رفع مياه الامطار ببيلا

رفع مياه الامطار بدسوق
رفع مياه الامطار بدسوق

رفع مياه الامطار من الشوارع
رفع مياه الامطار من الشوارع

متابعة لرفع الامطار بدسوق
متابعة لرفع الامطار بدسوق

 


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امطار

بيلا

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محافظة كفر الشيخ

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