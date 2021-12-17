اليوم السابع
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رحيل القمص مينا حنا شيخ كهنة إيبارشية أسيوط الأرثوذكسية.. تعرف عليه

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 03:03 م
رحيل القمص مينا حنا شيخ كهنة إيبارشية أسيوط الأرثوذكسية.. تعرف عليه القمص مينا حنا شيخ كهنة إيبارشية أسيوط الأرثوذكسية
كتب ـ محمد الأحمدى

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أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وفاة القمص مينا حنا شيخ كهنة إيبارشية أسيوط ووكيل المطرانية اليوم الجمعة. 
 
وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن القمص مينا حنا:
 
 
1- وُلد في قرية دير الزاوية  بمحافظة أسيوط في يوم السادس عشر من شهر يونيو سنة 1934م. 
 
 
2- نشأ متأثراً بعائلته الكهنوتية فى خدمة الكهنوت المقدس فسافر للقاهرة ليدرس العلوم اللاهوتية بالكلية الإكليريكية بالكاتدرائية المرقسية بكلوت بك.
 
3- حصل على بكالوريوس العلوم اللاهوتية بالكلية الإكليريكية في يونيو سنة 1956م في عهد قداسة البابا يوساب الثاني، وتخرج من هذه الكلية العريقة مُتعلماً علي أيدي أعظم علماء الكنيسة القبطية في ذلك العصر.
 
4- تمت رسامته قساً في يوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر مارس سنة 1957م بيد مثلث الرحمات القديس أنبا ميخائيل مطران أسيوط .
 
تمت ترقيته لدرجة القمصية في يوم الأحد الموافق التاسع عشر من شهر يونيو سنة 2016م بيد صاحب النيافة الحبر الجليل أنبا يوأنس أسقف أسيوط و توابعها.
 
 
5- خدمته الكهنوتية:
 
بدأ خدمته سنة 1957م بكنيسة الملاك ميخائيل بقرية العقال البحري مركز البداري وظلت خدمته بها مدة 3 سنوات، ثم انتقل للخدمة بكنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية بقرية الشامية مركز ساحل سليم سنة 1960م ولكن لصِغر حجم الكنيسة وازدياد عدد الشعب قام بتأسيس كنيسة جديدة سنة 1964م  لتلائم زيادة توسع الخدمة وتم الانتهاء من بنائها وتدشينها على اسم السيدة العذراء مريم سنة 1966م بيد مثلث الرحمات القديس أنبا ميخائيل مطران أسيوط.
 
6- وفي سنة 1980م انتقل للخدمة بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة أسيوط حتي وفاته.
 
7- مناصبه الإدارية:
 
• وكيلاً لمطرانية أسيوط من سنة 198م وحتى سنة 2014م.
 
• مديراً لمعهد أنبا ميخائيل لدراسة الكتاب المقدس والتعليم المسيحي واستاذاً للاهوت.
 
عمل به منذ سنة 1987م حتي وفاته.
 
 
• مديراً للمعهد العالي للدراسات القبطية بأسيوط (مؤسس حديثاً).
 
• سكرتيراً للمجلس الاكليريكي منذ سنة 1990م وحتى رقد في الرب.
 
 
ومن المقرر أن تتم الصلاة علي روحة في دير القديس البابا اثانثيوس بدير الزاوية بأسيوط و يترأس صلاة الجناز الأنبا يوأنس اسقف اسيوط و توابعها.
 
 
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الكنيسه الارثوذكسيه

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