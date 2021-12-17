رئيس مدينة أبوقرقاص يشدد على إصدار دليل الطفل: ضرورى ويحميه من التعرض للخطر

المنيا -حسن عبد الغفار

عقد اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص بالمنيا اجتماعا بأعضاء وحدة حماية الطفل المعرض للخطر بالمركز، وذلك بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص.

أشاد الاجتماع بالدور الذي يقوم به المجلس القومي للطفولة والأمومة، ودور الجمعيات الشريكة، مع التأكيد على ضرورة اختيار الأفراد ذوي الكفاءة، كما تم التطرق إلى مشروع إصدار دليل خدمات الطفل، وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، لتحقيق الهدف المرجو وهو حماية الأطفال من التعرض للمخاطر.

وتطرق الاجتماع إلى الحالات التي تم استعراض مشكلاتها بالاجتماع السابق وعرض ما تم التوصل إليه من حلول بشأنها وعرض المشكلات الجديدة وكل ما يتعلق بأمور الطفل من مستجدات، والتأكيد على ضرورة تكاتف كافة الجهود لتقديم الرعاية والحماية للأطفال المعرضين للخطر بنطاق المركز، جاء ذلك بحضور رئيس لجنة حماية الطفل بالمركز وممثلي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم.

وقال رئيس المركز إن دور لجنة حماية الطفل هى الوقاية والاستجابة للمخاطر المرتبطة بمشكلات الحماية (مثل العنف، الاستغلال والإساءة والإهمال) من خلال العمل على جميع المحاور وبالأخص الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة والأمن والعدل.

وأكد على أن تختص اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بالتدخل مع جميع الأطفال الموجودين داخل نطاق جمهورية مصر العربية، إذا ما تعرضوا لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة 96 من قانون الطفل المصري، يشمل ذلك الأطفال اللاجئين والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والأطفال المعرضون لخطر الهجرة غير الشرعية والأطفال ضحايا الجريمة المنظمة وغيرهم من الأطفال ممكن ينطبق عليهم حالات الأطفال المعرضين للخطر وقد حددت المادة 96 من قانون الطفل حالات الأطفال المعرضين للخطر بأربعة عشر حالة جاءت على سبيل المثال لا الحصر، وقد حدد المشرع حالات الأطفال المعرضين للخطر بناءً على أشكال الإساءة الخمسة الواردة بالمادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل والمادة 3 من قانون الطفل.