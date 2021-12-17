دفى قلبك بأحلى كوباية حلبسة وحمص الشام بالوادى الجديد من عم يسرى.. بث مباشر

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

قدم تلفزيون اليوم السابع في بث مباشر له قصة كفاح عن يسري أشهر بائع حلبسة وحمص الشام والترمس على دراجة تروسيكل ويتجول في شوارع مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد كمصدر رزق له ولأسرته المكونة من 6 أشخاص ويعيش في شقة بالإيجار في مساكن الأولي بالرعاية.

وقال يسري إنه يبيع الحلبسة والترمس منذ سنوات في مدينة الخارجة حيث يقوم بنقع الحمص فى الماء لعدة ساعات مع وضع كمية من الماء تكفى لتغطية الحمص وغليها على النار وبعد غليان الماء يتم وضع الحمص داخله ويترك على النار حتى يغلى لدقائق مع وضع كمية مساوية للماء على النار حتى الغليان.

وأضاف يسري أنه يتم غلى الحمص فى الماء والتخلص من منقوع الغليان الأول وإضافة الدفعة الثانية من الماء المغلي وتركه حتى يغلى مع تهدئة التسوية على نار هادئة وإضافة الكمون والبصل والطماطم ومتابعته من وقت لآخر مع إضافة ماء ساخن حال نقص كمية الماء وقبل أن ينضج الحمص بشكل كامل يتم إضافة الملح حتى يصبح الحمص مطهيا تماما ويتم تقديمه للزبائن مع إضافة الليمون والشطة وكمون وملح إضافى حسب الرغبة.

وطالب يسري المسئولين بتوفير منفذ بيع او كشك يوفر له مصدر رزق ثابت حيث أنه يقوم بسداد قسط شهري للتروسيكل الذي هو يبيع عليه حمص الشام والترمس بقيمة 1000 جنيه حيث أنه سبق وأن تقدم بطلب للحصول على منفذ بيع ولم يتم الاستجابة لمطلبه حتى الآن على الرغم من وضعه في قائمة الانتظار.