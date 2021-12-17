حملة مكبرة بالمنصورة بـ 7 سيارات مكنسية ترفع 50 طنا من الأتربة بالشوارع

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على تنفيذ حملة مكبرة بنطاق مدينة المنصورة بمشاركة 7 من السيارات المكنسية لرفع الأتربة بالمداخل والمخارج وبالشوارع والميادين.

وأوضح المهندس خالد جلال مدير عام المركبات ، المشرف علي تشغيل المكنسيات بالحملة الميكانيكية بجهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة، أن حملة اليوم تم تنفيذها في اطار تكليفات محافظ الدقهلية استغلالا ليوم العطلة في رفع تراكمات الاتربة من الشوارع والميادين وبجوار الارصفة بالشوارع الرئيسية بالمدينة حرصا علي المظهر الحضاري وذلك بمتابعة وإشراف المحاسب نادر محي الدين رئيس جهاز النظافة والتجميل بمدينة المنصورة وضواحيها.

وقال إن حملة اليوم الجمعة شملت شوارع وميادين عبد السلام والجيش وقناة السويس و سعد زغلول و الدراسات والمشاية السفلية والجمهورية و جيهان و بورسعيد وميدان سندوب وقد تم رفع 50 طن من الأتربة بالمناطق المذكورة واضاف تم مشاركة سيارات رش المياة لغسيل ورش الشوارع بسيارة رش المياة بعد رفع الاتربة والتراكمات منها حرصا على المظهر الحضاري للمدينة.

وأكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية ، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .