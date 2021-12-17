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حضور مكثف لفعاليات مبادرة "درس مميز بالمجان" بدمياط.. صور

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 04:47 م
حضور مكثف لفعاليات مبادرة "درس مميز بالمجان" بدمياط.. صور جموع الطلاب
دمياط معتز الشربينى

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أكد الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، استمرار فعاليات مبادرة "درس مميز بالمجان" لطلاب المراحل الابتدائية، والإعدادية والثانوية بالإدارات التعليمية، تحت رعاية الأستاذة الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط.

 

 


 
وأضاف دكتور "خالد خلف" أنه يتم خلال المبادرة شرح المناهج الدراسية بطريقة سهلة ومبسطة ويشارك في التدريس نخبة من المعلمين المتميزين والموجهين في تخصصات اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية والرياضيات والعلوم والجغرافيا والتاريخ وعلم النفس والفلسفة والحاسب الآلى.
 
مشيرا إلى أنه تم تنفيذ توجيهات الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، بضرورة توفير كافة سبل الدعم لنجاح تلك المبادرة، مؤكدا ان الهدف منها هو تخفيف الأعباء من على كاهل الطلاب وأولياء أمورهم والحد من انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية في جميع مراحل التعليم.
 
واعرب "وكيل الوزارة" عن سعادته لما شهده من زيادة ملحوظة لتدفق الطلاب لهذه المبادرة بجميع مدارس الادارت التعليمية بالمحافظة.

 

احد المعلمين المشاركين فى المبادرة
أحد المعلمين المشاركين فى المبادرة

 

جموع الطلاب
جموع الطلاب

 

 

مدير مدرسة مع المعلمين المشاركين
مدير مدرسة مع المعلمين المشاركين

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