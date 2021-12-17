حصول محطة مياه كوم القناطر بأبو حمص على شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، عن حصول محطة مياه كوم القناطر بمركز أبو حمص على شهادة T.S.M العالمية في مجال إدارة تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب.

جاء ذلك بعد إجراء المراجعات اللازمة لاعتمادها من قبل الجهة المانحة للشهادة، لتنضم بذلك لمثيلاتها من المحطات التابعة للشركة، والتي تم حصولها على شهادات الـT.S.M ، وذلك سعيًا لتقديم أفضل خدمات وضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة في انتاج مياه شرب حسب المواصفات العالميه والمعايير القياسية.

وأوضح "نشأت"، أن تأهيل محطة مياه الشرب كوم القناطر للحصول على شهادة " TSM " جاء ضمن الإجراءات الفنية العاليه التي تمت بالمحطة لتنفيذ مجموعة من التعديلات والتجهيزات علما بأن الطاقه التصميمية للمحطه 45 الف م3/يوم وتخدم حوالى 200 ألف نسمة بمجلس قرية كوم القناطر ومجلس قرية بطورس ومجلس قرية قافلة ونهاية شبكات أبو المطامير ونهاية شبكات دمنهور ونهاية شبكات كفر الدوار.

وأكد " نشأت"، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن الشركة قامت بتركيب نظام اطفاء أوتوماتيك لجميع منشأت المحطة ونظام إطفاء ذاتى للوحات الكهرباء، وكذلك نظام كاميرات المراقبة بجميع منشآت المحطه وتم استكمال جميع مهمات السلامة والصحة المهنية وتم عمل منظومة صيانة وقائية وعلاجية لجميع اجزاء المحطة تعمل من خلال برنامج ماستر، كما تم إستكمال جميع اجهزة القياس اللازمة للمحطة لضمان جودة المياه حسب معايير وزاره الصحه، لافتًا إلي تدريب المشغلين على نظام التشغيل المثالي.

هذا وقد أشاد رئيس مجلس إدارة الشركة" بجهود العاملين ودورهم المتميز وتفانيهم في العمل، وقدم الشكر لكافة العاملين ممن ساهموا في حصول المحطة على الشهادة، مُعبرًا عن سعادته بالإدارة المتميزة لفريق الدعم الفنى T.S.M.