حصاد الوزارات.. التموين: طرح اللحوم بأسعار مخفضة بالمجمعات

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
التموين: طرح اللحوم بأسعار مخفضة بالمجمعات.. ومخزون زيت الطعام يكفى 6 أشهر
التنمية المحلية: 38 كسارة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة مخلفات البناء والهدم
الأوقاف تفتتح اليوم 23 مسجدا بينها 3 مساجد ضمن مبادرة حياة كريمة
وزير التعليم العالى يصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمى بدمياط
الرعاية الصحية تكشف تفاصيل إطلاق 30 مبادرة صحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة