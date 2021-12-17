اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. التموين: طرح اللحوم بأسعار مخفضة بالمجمعات

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 05:02 م
حصاد الوزارات.. التموين: طرح اللحوم بأسعار مخفضة بالمجمعات لحوم - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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حصاد الوزارات

وزاره التموين

اسعار اللحوم

المجمعات الاستهلاكيه

الاوقاف

التعليم العالى

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