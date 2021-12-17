اليوم السابع
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أكرم القصاص
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توقيع اتفاق للتبادل التجارى الحر بين بريطانيا وأستراليا

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 01:38 ص
توقيع اتفاق للتبادل التجارى الحر بين بريطانيا وأستراليا رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
وكالات

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أعلنت بريطانيا، الخميس، خلال حفل أقيم عبر الفيديو، توقيع اتفاقية للتبادل التجارى الحرّ مع أستراليا، يفترض عند إقرارها نهائياً أن ترعى ما يزيد عن 10 مليارات جنيه إسترليني (13 مليار دولار) من التبادلات السنوية.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان، إنّ الاتفاقية "التاريخية" التي اتّفق البلدان على مبادئها العامّة في يونيو الماضي تحدّد "معايير عالمية جديدة في المجالين الرقمي والخدماتي وستخلق فرصاً جديدة للعمل والسفر للبريطانيين والأستراليين".
ولا تزال الاتفاقية بحاجة لإقرارها من قبل برلماني البلدين.


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