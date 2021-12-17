توقيع اتفاق للتبادل التجارى الحر بين بريطانيا وأستراليا

أعلنت بريطانيا، الخميس، خلال حفل أقيم عبر الفيديو، توقيع اتفاقية للتبادل التجارى الحرّ مع أستراليا، يفترض عند إقرارها نهائياً أن ترعى ما يزيد عن 10 مليارات جنيه إسترليني (13 مليار دولار) من التبادلات السنوية.
وقالت الحكومة البريطانية في بيان، إنّ الاتفاقية "التاريخية" التي اتّفق البلدان على مبادئها العامّة في يونيو الماضي تحدّد "معايير عالمية جديدة في المجالين الرقمي والخدماتي وستخلق فرصاً جديدة للعمل والسفر للبريطانيين والأستراليين".
ولا تزال الاتفاقية بحاجة لإقرارها من قبل برلماني البلدين.
توقيع اتفاق للتبادل التجارى الحر بين بريطانيا وأسترالياالجمعة، 17 ديسمبر 2021 01:38 ص
رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
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أعلنت بريطانيا، الخميس، خلال حفل أقيم عبر الفيديو، توقيع اتفاقية للتبادل التجارى الحرّ مع أستراليا، يفترض عند إقرارها نهائياً أن ترعى ما يزيد عن 10 مليارات جنيه إسترليني (13 مليار دولار) من التبادلات السنوية.
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