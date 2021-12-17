توقيع اتفاق للتبادل التجارى الحر بين بريطانيا وأستراليا

وكالات

أعلنت بريطانيا، الخميس، خلال حفل أقيم عبر الفيديو، توقيع اتفاقية للتبادل التجارى الحرّ مع أستراليا، يفترض عند إقرارها نهائياً أن ترعى ما يزيد عن 10 مليارات جنيه إسترليني (13 مليار دولار) من التبادلات السنوية.



وقالت الحكومة البريطانية في بيان، إنّ الاتفاقية "التاريخية" التي اتّفق البلدان على مبادئها العامّة في يونيو الماضي تحدّد "معايير عالمية جديدة في المجالين الرقمي والخدماتي وستخلق فرصاً جديدة للعمل والسفر للبريطانيين والأستراليين".

ولا تزال الاتفاقية بحاجة لإقرارها من قبل برلماني البلدين.