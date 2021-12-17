تناول الطعام في الوقت الخطأ بالليل يمكن أن يؤدى إلى نتائج عكسية على الصحة

كتبت إيناس البنا

نقضي الكثير من وقتنا وجهودنا في التخطيط لما نأكله ونتجنبه؛ من قضاء ساعات في متجر البقالة في قراءة المكونات على الأطعمة المعلبة أو الذهاب إلى اختصاصي تغذية، ومع ذلك ، فإننا لا ندرك أن تناول الأطعمة المناسبة وحده لا يكفي.

وفقًا لتقرير موقع "medicalxpress"، يحتاج الشخص أيضًا إلى توخي الحذر بشأن توقيت الوجبات، فمن المثير للدهشة أن دراسة جديدة أكدت مؤخرًا كيف أن تناول الطعام في الوقت الخطأ يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية على الصحة.

ما مدى ملاءمة الوقت لوجباتك؟

أوضحت الدراسات في الماضي كيف أن تناول وجبة فطور مبكرة - في حوالي الساعة 8 صباحًا - يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بحساسية الأنسولين، والآن، ودعمًا لهذه الادعاءات ، كشفت دراسة جديدة نُشرت في Science Advances كيف أن تناول الطعام ليلاً مرتبط بشكل أعلى في ارتفاع مستويات السكر في الدم مما قد يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

كشف الخبراء أن تناول الطعام في الليل ينطوي على مخاطر صحية لأنه من المرجح أن يستهلك المرء سعرات حرارية إضافية ويختار الأطعمة فائقة المعالجة التي تحتوي على كميات عالية من السكر والملح.

والأسوأ من ذلك ، لا يحصل الشخص على فرصة لحرق تلك السعرات الحرارية لأنه يذهب مباشرة إلى الفراش بعد العمل مما يؤدي إلى زيادة الوزن بمرور الوقت.

هل هناك طريقة للتغلب على الرغبة الليلية في الإفراط في تناول الطعام؟

يوصي الخبراء بإيجاد طريقة لإدارة وجبات الطعام بطريقة لا تدفع المرء لتناول أي شيء في الليل، هناك طرق بسيطة أخرى لتخطيط وجبات الطعام أثناء الليل وهي تناول وجبات خفيفة وصحية لا تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية.

مكسرات محمصة جافة

فواكه موسمية

عصائر خضار

البيض المسلوق

سلطة

زبادي يوناني

جبن قريش