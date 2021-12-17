تعرف على نتائج الحملات التموينية لمديرية تموين الغربية.. صور

الغربية محمد طارق

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل الوزارة، حملة مكبرة لضبط السلع المتداولة داخل الأسواق وغير الصالحة للاستهلاك، وذلك بمراكز ومدن المحافظة بتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.



أسفرت الحملة عن تحرير 9 مخالفات ضد أصحاب المخابز، منها ضبط 13 شيكارة دقيق قام أصحاب المخابز بالتصرف فيها من حصصها بغرض بيعها بالسوق السوداء، وتم ضبط 3 شيكائر دقيق أثناء تهريبها من أحد المخابز، كما تم تحرير 4 مخالفات خبز ناقص الوزن ، 2 مخالفة خبز غير مطابق للمواصفات ، 1 مخالفة لعدم وجود ميزان صالح للاستخدام بالمخبز.



كما تمكنت الحملة من ضبط صاحب طلمبة رصيف يزاول النشاط بدون ترخيص لمنتج بنزين 80 وتم التحفظ على كمية 5 الاف لتر بنزين تجميع مواد بترولية بغرض بيعها في السوق السوداء ، ضبط احد الأفراد يقوم بتجميع السولار بغرض بيعه في السوق السوداء وتم التحفظ على كمية 400 لتر سولار ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه والعرض علي النيابة العامة .







الحملة



جانب من الحملة



مخبز



