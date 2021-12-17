تعرف على تفاصيل سرقة زوجة 4 ملايين جنيه من زوجها خوفا من زواجه بأخرى

الدقهلية شريف الديب

شهدت مدينة المنزلة شمال محافظة الدقهلية واقعة مثيرة، بعد قيام زوجة بسرقة 4 ملايين جنيه من زوجها خوفا من أن يتزوج عليها، بعد أن قال أحد أصدقاء زوجها الخبر على غير الحقيقة.

وبدأت وقائع الحادث، بعد أن اكتشف رجل أعمال سرقة كل الأموال الموجودة داخل شقته، بالإضافة إلى سرقة المشغولات الذهبية أيضا الموجودة، أثناء تواجده بمدينة بورسعيد، وتقدم ببلاغ إلى مركز شرطة المنزلة واستمع ضباط المباحث إلى تفاصيل الواقعة، وتم عمل معاينة للمكان والشقة التى تمت سرقتها.

وتبين أن الشقة لا يوجد بها أي أعمال عنف وتم فتح باب الشقة بمفتاح الشقة، وبدأت خيوط القضية تتجه إلي أهل البيت، وبالفعل تمكن رئيس فرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية، مع فريق البحث المشكل من كشف تفاصيل الحادث، حيث تبين قيام الزوجة ومعها أحد الأشخاص بالتواجد وقت الحادث بسيارة أمام المنزل وصعدت الزوجة إلى الشقة، وبعد فترة نزلت ومعه الأموال والمشغولات الذهبية، وتوجها إلى مدينة بورسعيد.

وبتضييق الخناق على الزوجة اعترفت بتفاصيل الحادث في النيابة، وروت أنها كانت تتردد هي وزوجها على أحد أصدقاء زوجها بمدينة بورسعيد، بغرض شراء شقة بمدينة بورسعيد، وفوجئت بعد أن تأكد الصديق بوجود مبلغ مالي موجود وجاهز لشراء الشقة، فوجدته يكلمني ويؤكد لي أن زوجي قام بالتخطيط للزواج من أحد السيدات، وظل يؤكد المعلومة وأنه أبلغه بتدبير شقة أخري للزواج من أخرى.

وأكدت أنها بدأت تثق فى كلامه، وبدأ يقنع فيها بالحصول على هذه الأموال قبل أن يتزوج عليها، وأقنعها أن هذا الأموال حقها وحق أولادها، وأن تأخذها أفضل من أن تأتي أخري وتأخذها، وبالفعل اقتنعت بالفكرة وبدأ ينسج لها خطة السرقة حتى تكون محكمة بالفعل، واستغلا تواجدهما ببورسعيد، فتركا الزوج وعادا إلى مدينة المنزلة وقاما بسرقة الأموال وطلب منها الصديق إحضار الذهب أيضا لكي تظهر الواقعة بأنها سرقة، وبالفعل تم التنفيذ.

وبدأ هنا الصديق فى صياغة الجزء الثاني فى الواقعة، حيث طلب من الزوجة تسليمه الأموال وهو سوف يقوم بوضعها فى حسابات بالبنك باسم أبنائها لأن تعد هذا هى أموالهم وكونه يعمل بأحد البنوك ويستطيع تنفيذ ذلك الأمر، وبالفعل أخذ المبلغ كامل منها، ولكنه لم يضعه فى حساب الأبناء، ولكن قام بسداد مديونية عليه لعدد من الأشخاص، وقام بوضع باقي المبلغ فى حسابه الشخصي بالبنك، ويعد أن تم ضبط الزوجة ومواجهته اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الصديق وهو ما تحصل على الفلوس بالكامل، وبعد استدعائه أنكر ذلك، فقامت النيابة بالتحفظ على هاتفه المحمول وبعد تفريغه، تبين وجود إيصالات إيداع أموال فى حسابه الشخصي عقب يوم من السرقة.

وكشفت تحريات المباحث أن هذا الشخص عليه مديونية كبيرة بعدد من الأشخاص وهو يمر بأزمة مالية منذ فترة ، و قررت النيابة حبس الزوجة والصديق أربعة أيام على ذمة التحقيقات.