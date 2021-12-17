تصادم 4 سيارات ملاكى بسبب السرعة الجنونية بطنطا

الغربية مصطفى عادل

شهد شارع البحر الرئيسي بمدينة طنطا تصادم 4 سيارات ملاكي بسبب السرعة الجنونية، وتسبب الحادث في حدوث تلفيات في السيارات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بشارع البحر الرئيسي. انتقلت شرطة المرور لمكان البلاغ وتبين تصادم 4 سيارات ملاكي بسبب السرعة الجنونية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

من ناحيه أخرى أصيبت ربة منزل وطفلها بإصابات خطيرة بعد أن صدمهما موتوسيكل بكفر الزيات أثناء عبورهما الطريق، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج. تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث مرورى بأحد الشوارع الرئيسية بالمدينة، انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين أثناء عبور سيدة وطفلها الطريق صدمهما موتوسيكل يسير بسرعة جنونية، تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.