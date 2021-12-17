اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 ديسمبر 2021 05:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تسجيل دخول وخروج 17 سفينة بمؤانى بورسعيد خلال عمليات التدوال

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 03:46 م
تسجيل دخول وخروج 17 سفينة بمؤانى بورسعيد خلال عمليات التدوال موانئ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، عن تسجيل مؤانى بورسعيد دخول وخروج 17 سفينة خلال عمليات التدوال، وأكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان لها، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينة، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول سفينة .

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات، وخروج  سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات  .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .



 


بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة