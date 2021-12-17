تسجيل دخول وخروج 17 سفينة بمؤانى بورسعيد خلال عمليات التدوال

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، عن تسجيل مؤانى بورسعيد دخول وخروج 17 سفينة خلال عمليات التدوال، وأكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان لها، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينة، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول سفينة .



كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات، وخروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات .



وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .







