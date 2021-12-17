تحرير 140 مخالفة فى حملة لإزالة الباعة الجائلين والتشوهات البصرية بمدينة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد محمد عبد الفتاح أدم سكرتير عام محافظة الأقصر، والعميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء علاء الطوخي حكمدار مديرية أمن الأقصر، واللواء محمود فاروق مساعد مدير أمن الأقصر وبمعاونة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق والرائد محمد عادلي رئيس مباحث المرافق، حملة مكبرة لإزالة الباعة الجائلين والتشوهات البصرية أسفل كوبرى أبو الجود والشوارع الجانبية بمنطقة حي وسط وجنوب الأقصر.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، ان الحملة استهدفت الحفاظ على المظهر الحضاري وإعادة الانضباط وفتح الطرق أمام المارة وتم رفع كافة الاشغالات وإزالة التند العشوائية المخالفة التي تشوة المنظر العام بجانب أعمال النظافة أولاً بأول فور رفع الأشغال مباشرة.

وأسفرت مجهودات الحملة عن تحرير (140) مخالفة وبيانها كالاتي : تحرير (34) محضر اشغال طريق، (9) محاضر نظافة عامة، (12) بائع متجول، (2) مقهي تقدم شيشه وضبط (13) شيشه (6) ميكروفون ازعاج، (3) منشأه بدون ترخيص، (63) إزالات ادارية، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبد الحميد للقيادات التنفيذية والامنية بتكثيف المجهودات لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام.

وكان قد قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمخابز ومحلات تجهيز الدواجن والجزارة، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور علي مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمواصلة الحملات على الأسواق والمحلات لخدمة المواطنين.

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه تم تنظيم حملة لمراقبة الأسواق والأسعار ومحلات تجهيز الدواجن والرياشات ومحال الجزارة وأماكن تجهيز المأكولات، وذلك بالإشتراك مع رجال مديرية الطب البيطرى، حيث أسفرت تلك الحملات عن ضبط 63 كيلو دواجن و19 كيلو أسماك مجمدة مجهولة المصدر وبدون بيانات وغير صالحة بفحص الأطباء البيطرين، كما تم ضبط 30 كيلو مخلل بدون بيانات، وربع طن دقيق بلدي بأحد المخابز السياحية غير المرخصة، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.



تحرير 140 مخالفة فى حملة لإزالة الباعة الجائلين بالأقصر (1)



تحرير 140 مخالفة فى حملة لإزالة الباعة الجائلين بالأقصر (2)



تحرير 140 مخالفة فى حملة لإزالة الباعة الجائلين بالأقصر (3)