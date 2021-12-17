بضاعة أوروبية.. اشترى هدوم الشتا بسعر على أد الإيد.. البلوفر بـ100 جنيه.. لايف وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الجمعة، للإقبال الكبير على سوق الملابس المستعملة الواقع بنطاق حي العرب في محافظة بورسعيد.



وتشهد محافظة بورسعيد، إقبالا كبيرا من الرحلات بكافة المحافظات المصرية لزيارة الأماكن السياحية وتناول وجبات الأسماك والبحريات في سوق السمك ببورسعيد، وشراء الملابس الشتوي من أسواق الملابس المستعملة.



وقال أحد أصحاب محال الملابس المستعملة "البالة"، ببورسعيد، إن صناعة هذه الملابس كلها أوروبية واغلبها من دول ألمانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا وغيرها.



وأضاف، أن الملابس درجات أجودها الكريمة وسعرها يكون أعلى من باقي درجات الملابس المستعملة، مشيرا إلى أنه يوجد لديهم كل أنواع الملابس الرجالي والحريمي.





وأوضح صاحب محل آخر، أن الإقبال على الملابس المستعمله في الشتاء اكثر من الصيف نظرا لكثرة الإجازات بالصيف وانخفاض أسعار الملابس الصيفية بالأسواق عكس الملابس الشتوية التي ترتفع أسعارها كثيرا.











أسواق الملابس ببورسعيد



أسواق بورسعيد للملابس



سوق الملابس المستعمله اليوم



سوق بآلة بورسعيد



فرحة البورسعيدية بانتعاش الاسواق



فستان ب ٥٠ جنيه



