اليوم السابع: الاستثمار فى الشباب خطوة في طريق التنمية بالجمهورية الجديدة

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الاستثمار فى الشباب خطوة في طريق التنمية بالجمهورية الجديدة.

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

مشروعات ومبادرات وإثراء الوعى الوطنى.. الاستثمار فى الشباب خطوة في طريق التنمية بالجمهورية الجديدة.. إطلاق مشروع "رواد 2030" لتسهيل تنمية ريادة الأعمال.. إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة و4 آلاف مصنع للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.. وتوفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل للشباب

قريبا.. عدد خاص حول إنجازات الرئيس و"حياة كريمة"

الرئيس السيسى يتفقد مشروع تطوير القاهرة التاريخية ويتابع تنفيذ مخطط إعادتها إلى رونقها الحضارى.. الرئيس توقف لتبادل التحية مع المواطنين والعاملين بورش الفخار فى مصر القديمة.. ويتفقد إنشاء محور حسب الله الكفراوى

من سيناء إلى الصعيد.. مصر بتتغير.. 1412 مشروعا بتكلفة 6.45 مليار جنيه لخدمة 4 ملايين مواطن ضمن مبادرة "حياة كريمة" فى سوهاج

"التضامن" توفر فرص تدريب على حرف منزلية لسيدات شمال سيناء لإكسابهن مهارات الحياكة والاقتصاد المنزلى

فى اليوم العالمى للغة الضاد.. 8 هدايا مصرية للغة العربية فى 2021

البنك الزراعى يطلق مبادرة لإسقاط مديونيات المزارعين.. إسقاط 50 %من ديون العملاء المتعثرين حتى 10 ملايين جنيه بشرط سداد 50 %من أصل المديونية

الحكومة تنفى تدشين صفحات على مواقع التواصل لتقديم خدمات تموينية بمقابل مادى

رقمنة الضرائب والجمارك جذبت القطاع الخاص للاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات.. المالية: ما يحدث تعظيما لجهود الانتقال إلى مجتمع غير نقدى.. ومصر من أوائل دول أفريقيا والشرق الأوسط فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية

افتتاح محور الفريق كمال عامر العام المقبل.. محافظ الجيزة: طرح أماكن انتظار للسيارات بعيدا عن العقارات السكنية.. ونرفع 12 طن مخلفات يوميا

توفير 38 كسارة بـ518.6 مليون جنيه لمعالجة مخلفات الهدم والبناء.. "شعراوى" يتلقى تقريرا حول متابعة توجيهات القيادة السياسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الجديدة

الحبس عقوبة السماح لمتعاطي مخدرات تولى إحدى الوظائف بالدولة.. الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان يتلقى اتصالات المرضى من الموظفين وتوفير الخدمات العلاجية مجانا

بكاميرا سينمائية بدقة 50 ميجابكسل الأفضل فى فئتها.. هواوى تطلق هاتفها 9 nova HUAWEI فى مصر



