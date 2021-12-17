الوحدة المحلية بقنا تصادر التكاتك المخالفة لخطوط السير

صابر سعيد

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اليوم الجمعة، من مصادرة مركبتي توك توك مخالفتين لخطوط السير بمنطقة الحصواية شرق مدينة قنا.

وأوضح أشرف أنور، رئيس مجلس المدينة، بأنه تنفيذاً لتوجيهات وحرص اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمصادرة أي توكتوك داخل مدينة قنا ومنع الفوضى المرورية بمدينة قنا، تمكنت رئاسة حي السيد جنوب من ضبط 2 توكتوك مخالفة لخطوط السير بمنطقة الحصواية، وتم إخطار إدارة مرور قنا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وتابع رئيس مدينة قنا، أنه جرى تكليف جميع رؤساء الأحياء بمدينة قنا بتنظيم أكمنة ثابتة وأخرى متحركة بمناطق حيوية بمدينة قنا، للحد من انتشار مركبات التوك توك، ومنع الفوضى المرورية بالمدينة العاصمة.



وفي سياق آخر كانت قد شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا حملة مكبرة لإزالة جميع اللافتات الإعلانية المخالفة وبدون ترخيص وسط مدينة قنا.

وأغسفرت الحملة عن إزالة 28 لافتة بشارع الجمهورية "الجميل سابقاً" وميدان المحطة وميدان البنزيون، وجاري إزالة جميع اللافتات المخالفة، تنفيذاً لتوجيهات وحرص اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بتكثيف الحملات بشأن إزالة جميع الإعلانات المخالفة، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها، لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق.

