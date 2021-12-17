المعابد وطريق الكباش تستقبل 400 من أبطال "قادرون باختلاف" فى رحلة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

استقبلت المعالم السياحية والآثرية بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، زيارة ثانية لأبطال قادرون باختلاف حيث ضم الوفد حوالى 400 طفل وطفلة من أبطال ذوي الهمم فى الصعيد وحول مصر، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم أطفال قادرون بإختلاف، وبدعم حزب حماة وطن.

وبدأت رحلة جديدة لـ400 من أبطال "قادرون باختلاف" فى محافظة الأقصر بالوصول ظهراً وتم تنظيم زيارة لهم للمعالم الأثرية والسياحية بمحافظة الأقصر، وشملت الجولات السياحية جولة داخل معابد الكرنك، التقطوا خلالها الصور التذكارية، كما زاروا المعابد والمقصورات العظيمة لملوك القدماء المصريين، واستمتعوا بشرح وافى من مديرو المعبد خلال جولتهم، وزاروا معبد الأقصر وطريق الكباش.

وقدم أبطال قادرون باختلاف فى الفوج الثانى خلال زيارتهم للمعالم الأثرية والسياحية بمحافظة الأقصر، كل الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على دعمهم ورعايتهم فى كافة أنحاء الجمهورية.

وكانت قد احتضنت محافظة الأقصر فى 11 ديسمبر الجارى على مدار 7 ساعات، أبطال "قادرون باختلاف" من الأطفال والشباب والفتيات وسط حالة من البهجة الكبيرة والفرحة العارمة بزيارة المعالم الأثرية والسياحية فى المدينة الأثرية الأولى والأهم فى العالم، موجهين الشكر الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسى، على دعمهم والتوصية بتنظيم رحلات لإسعادهم فى مختلف أرجاء مصر.

وشملت رحلة أبطال "قادرون باختلاف" السابقة فى محافظة الأقصر بالوصول ظهراً لمطار الأقصر الدولى، حيث وصلت طائرتهم والتى تقل عددا من أبطال وأطفال "قادرون باختلاف" وذلك لتنظيم زيارة لهم للمعالم الأثرية والسياحية بمحافظة الأقصر، وذلك بعد إعلان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، تخصيص جولة لأطفال "قادرون باختلاف" داخل أكاديمية مصر للطيران للتدريب لعمل تجربة محاكاة طيران، مضيفا: "ولادنا من ذوى الهمم منورينا فى أكاديمية مصر للطيران للتدريب على جميع أنواع الطيران"، ويأتى ذلك فى ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (قادرون باختلاف) لدعم وتشجيع الشباب والأطفال المصريين من ذوى الهمم، وفى إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى تجاه هؤلاء الأطفال لتشجيعهم على الإبداع وتحقيق أحلامهم فى مستقبل أفضل، وفى أجواء يسودها البهجة والسرور.



المعابد وطريق الكباش يستقبلون أبطال قادرون بإختلاف (1)



المعابد وطريق الكباش يستقبلون أبطال قادرون بإختلاف (2)



المعابد وطريق الكباش يستقبلون أبطال قادرون بإختلاف (3)



المعابد وطريق الكباش يستقبلون أبطال قادرون بإختلاف (4)



المعابد وطريق الكباش يستقبلون أبطال قادرون بإختلاف (5)