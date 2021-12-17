المخرجة الإسبانية إيدونيكا فى ندوة فى عن فن "المايكرو تياترو" بثقافة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظم قصر ثقافة الأقصر ورشة مسرحية عن فن "المايكرو تياترو"، للمخرجة الإسبانية ايدونيكا مخرجة مسرحية ومسؤول عن المايكرو تياترو بمدريد بإسبانيا، والدكتورة نبيلة حسن رئيس ممثل الميكرو تياترو في الوطن العربي، وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، وتحت إشراف محمد إدريس رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافى.

وبدأت الورشة بتعريف المايكرو تياترو بأنه شكل مسرحى مصغر تستغرق مدة عروضه 15 دقيقة، ويُقدم فى مساحة لا تزيد على 15 مترًا ونشأ بشكله الجديد فى إسبانيا عام 2009 على يد المخرج المسرحى والتليفزيونى الإسبانى ميجيل إلكنتود وتم عرض اول عرض في 2010.

وعرض فيديو لبعض العروض والصور في دول ومدن مختلفة، وأن المايكرو تياترو في مصر الآن وأن مصر هي أول من استضافت وبحثت عن الموضوع لتكون د. نبيلة أبو الحسن المنسق والمسؤول عن المايكرو تياترو في الوطن العربي، حيث قال المخرج المسرحى كريم الشاروى، أن المايكرو تياترو يقدم لجمهور حوالي 15 فرد في غرفة أو قاعة مساحتها 15 متر وكل من في القاعة أو الغرفة يعتبر جزء من العرض وقد يتفاعل مع الجمهور الممثلون بالعرض المسرحي ويقدم في جميع المساحات إلا مسرح العلبة الإيطالي.

وأضاف المخرج المسرحى كريم الشاروى، أنه من أسباب ظهور هذا الفن بسبب الركود الاقتصادى الذى ضرب أوروبا نتيجة الأزمة المالية العالمية، فخرج «المايكرو تياترو» لتوفيره قسمًا كبيرًا من أموال الإنتاج، لينتشر فى عدة مدن إسبانية مثل مدريد، وفى دول أمريكا اللاتينية مثل بيرو وسط توقعات بأن يصل إلى مسارح فرنسا وبريطانيا.

وصرح محمد إدريس رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافى، أن استضافة ثقافة الأقصر لمثل هذه الندوة للتعريف بفن مسرحى جديد نسبيا، ناتجا عن دورنا المنوطين به برعاية الفنون والمواهب، خاصة وأن مقدما الورشة مسئولان عن المايكرو تياترو فى إسبانيا ومصر، ونحن نطلع قدما للتعريف أكثر بهذا الفن وتقديمه إلى الجمهور مستقبلا.



المخرجة الإسيانية إيدونيكا فى ندوة فى المايكرو تياترو بثقافة الأقصر (1)



المخرجة الإسيانية إيدونيكا فى ندوة فى المايكرو تياترو بثقافة الأقصر (2)



المخرجة الإسيانية إيدونيكا فى ندوة فى المايكرو تياترو بثقافة الأقصر (3)