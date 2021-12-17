الكشف على 1673 حالة فى قافلة طبية بقرية حلوة بمركز مطاى المنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

نفذت مديرية الصحة بالمنيا، تحت اشراف الدكتور محمد نادى وكيل الوزارة، قافلة طبية علاجية بقرية حلوة التابعة لمركز مطاي شمال محافظة المنيا ، خلال يومى 15 و 16 من ديسمبر الجارى .

وأعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن فاعليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1673 حالة مترددة وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمه لهم بالمجان واوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة أن القافلة أسفرت عن الكشف على 279 حالة جراحة ، و 504 حالة اطفال و 239 باطنة و42 قلب و123 نساء و 83 اسنان و 179 جلدية و39 تنظيم أسرة إلى جانب أنه تم عمل 71 تحاليل مختلفة وعمل 63 حالة موجات صوتيه وعمل 4 حالة رسم قلب وعمل 8 حالة اشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 141 متردد وتم إجراء خلع أسنان ل 10 حالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 22 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لعدد 87 متردد .

يأتى ذلك فى اطار الجهود التى تبذلها الدولة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر إحتياجا ولجميع المواطنين فى أماكنهم وتنفيذا للمبادرة التى أطلقها رئيس الجمهورية حياة كريمة وبرعاية اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا.