الكشف على 1400حالة خلال قافلة طبية فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

نظمت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، قافلة طبية مجانية في قرية كفر ربيع التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وسط إقبال كبير من المواطنين للكشف في جميع التخصصات الموجودة، حيث تم تنظيم القافلة وفق الإجراءات الاحترازية حفاظا علي المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد .

وقالت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية في المنوفية، أن القافلة استمرت لمدة يومين في قرية كفر ربيع لهدمتها وخدمة القري المجاورة لها بمركز تلا لبعد المسافة بينها وبين مديمة تلا للوصول إلي القري الاكثر احيتاجا للدعم، موضحة أن القافلة أقيمت علي مدار يومين وشهدت إقبال ما يزيد عن 1400 مواطن جري الكشف الطبي عليهم في جميع التخصصات.

وأضافت منسقة القوافل العلاجية بالمنوفية، تم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والتدابير الاحترازيه اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع عيادت القافله الطبيه حفاظا على صحة وسلامة المواطنين بالاطقم الطبية وذلك بحضور فريق اشراف القوافل العلاجية بالمنوفية.

وأكدت أن القافله العلاجيه اشتملت على العديد من التخصصات الطبية هي الباطنة والجراحه والأطفال والنساء والتوليد والجلديه وتنظيم الأسرة والأنف والأذن والحنجرة والباطنة والجراحة، حيث قامت القافله خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 1400مريض من أهالي القرية وتم صرف العلاج اللازم لهم .

كما تم عمل جلسات توعيه صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم بالاجراءات الاحترازية بالمدارس والتغذيه السليمة وترشيد المياه وتنظيم الأسرة وختان الإناث وكورونا وارتفاع ضغط الدم.

من ناحيه أخرى تم تطعيم عدد من المواطنين المترددين على القافلة الطبية بلقاح كورونا تيسيرا عليهم من مشقة السفر، كما تم قياس العلامات الحيوية لهم بعد التطعيم حفاظا على سلامتهم .

ومن جهته قدم الدكتور وكيل الوزاره الشكر لمنسق القوافل العلاجية وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة المنوفية، يأتى ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياه كريمة"، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخصوصا بالأماكن النائية وخطة وزارة الصحة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا لمواجهه الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 و تنفيذا لتعليمات اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفيه و تحت اشراف الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزاره الصحه بالمنوفية.