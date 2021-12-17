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الصحة العالمية تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام اللقاح الهندي كوفوفاكس ضد كورونا

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 05:55 م
الصحة العالمية تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام اللقاح الهندي كوفوفاكس ضد كورونا الصحه العالميه
كتب أحمد عرفة

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أعلنت منظمة الصحة العالمية عن منح الترخيص الطارئ لاستخدام اللقاح الهندي "كوفوفاكس" ضد كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق عين الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتورة أيواد ألاكيجا مبعوثًا خاصًا لمنظمة الصحة العالمية بمبادرة "ACT- Accelerator"، لضمان الوصول السريع إلى أدوات كورونا، وهى المبادرة المعنية بالتعاون العالمي لتسريع التطوير والإنتاج والوصول العادل إلى تشخيصات وعلاجات ولقاحات جديدة لفيروس كورونا.

 

تضم الدكتورة ألاكيجا Alakija إلى رئيس الوزراء السويدي السابق كارل بيلدت Carl Bildt ، المبعوث الخاص الحالي لمنظمة الصحة العالمية للوصول إلى أدوات كورونا ACT-A ، في هذا المنصب.


الصحه العالميه

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