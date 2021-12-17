الصحة: الرئيس السيسي يتابع التواصل مع شركات الأدوية لتوفير لقاحات كورونا

كتب محمد شرقاوى

حذر الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، من خطورة عدم تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا، معقبا: "جائحة كورونا اليوم هى الذين لم يتلقحوا، ومن يحتاج لجهاز تنفس صناعى وشدة الأعراض هم من لم يأخذوا اللقاح، ومن لم يلقح يعتبر يقصر فى حق نفسه".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى ضياء رشوان عبر برنامجه مصر جديدة المذاع على قناة ETC: "قرار العودة لحياتنا الطبيعية هى تلقى المواطنين اللقاح ضد فيروس كورونا حتى نصل إلى المناعة المجتمعية، انخفاض معدلات التلقيح يؤدى إلى زيادة دخول المواطنين إلى المستشفيات، مؤكدا أن الدولة طالبت الشركات العالمية للأدوية للحصول على حصة من دواء علاج فيروس كورونا للمواطنين المصريين ومتابعة من الرئيس السيسى شخصيا".

وتابع أن هناك 50% من الشعوب لم تلقح مواطنيها ضد فيروس كورونا، مضيفا أن اللقاحات على مستوى العالم لم تصل إلى بر الأمان على وجه الأرض، مؤكدا أن لقاح جونسون أند جونسون تبين أنه واحد فى المليون من يأتى له تجلطات، واحتمالية حدوث جلطات من كورونا أعلى من 142 ألف مرة ولكن اللقاحات احتمالية قليلة.