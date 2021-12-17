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الشيخ محمد بن زايد ناعيا ماجد الفطيم: كان من رموز العمل الخيري والإنسان

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 09:10 م
الشيخ محمد بن زايد ناعيا ماجد الفطيم: كان من رموز العمل الخيري والإنسان محمد بن زايد
كتب عبد الوهاب الجندى

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نعى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، رجل الأعمال الإماراتي، ماجد الفطيم الذى وافته المنية اليوم الجمعة.

وكتب ولي عهد أبو ظبي على تويتر: "رحم الله ماجد الفطيم ..أحد رواد الأعمال الذين عاصروا نهضة الدولة.. وكان من رموز العمل الخيري والإنساني، ونموذجاً لرجل الأعمال الوطني الناجح الذي أدرك مسؤوليته تجاه مجتمعه.. خالص العزاء إلى أسرته الكريمة".

كما نعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم الذي توفى اليوم.

وقال بن راشد: "رحم الله أخونا ماجد الفطيم، رجل الأعمال المبدع ، وأحد أهم تجار دبي وكبار رجالاتها … وصاحب عطاء للوطن وخير لا ينقطع .. آخر قراراته كان توظيف 3000 مواطن … رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. آمين".
 
وخاض رجل الأعمال الإماراتى ماجد الفطيم، مسيرة طويلة ناجحة ، تاركاً إرثا كبيرا فى مجال الاستثمار، فهو أحد أبرز رجال الأعمال الإماراتيين، والذى ارتبط اسمه بعدد من المشاريع الضخمة والعملاقة في عدة دول بالوطن العربى، وليس فى الإمارات فقط، كما أن له باعا طويلا في العطاء.
 
ويُعد ماجد الفطيم أحد أهم رواد الأعمال الذين عاصروا نهضة الإمارات، حيث نشأ ماجد الفطيم في عائلة تجارية وكان يعمل والده وعمه في تجارة الأخشاب والأقمشة واللؤلؤ.
 
 
 
تغريدة الشيخ محمد بن زايد
تغريدة الشيخ محمد بن زايد

 


محمد بن زايد

ماجد الفطيم

وفاة ماجد الفطيم

من هو ماجد الفطيم

الامارات

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