اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 ديسمبر 2021 08:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة حريق شقة سكنية فى السيد زينب دون إصابات

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 08:24 م
السيطرة حريق شقة سكنية فى السيد زينب دون إصابات حريق - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى السيدة زينب، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

 

وكشفت المعاينة، أن الحريق لزوجين تركوا الشقة وعندما عادوا إلى المكان وجدوا الحريق وسيارات الإطفاء بالمكان وتمت عملية الإخماد، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف تفاصيل الواقعة سواء كان الحادث جنائى من عدمه.

 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى السيدة زينب، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون اصابات.

 


حريق

السيطره على حريق

السيده زينب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة