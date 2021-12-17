الرئيس السيسى لصاحب ورشة لديه 16 ابنًا: ربنا يخليهم لك عندك مشكلة؟.. أنا جاى عشانكم

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الجمعة، خلال تفقده ورش الفخار بمصر القديمة، أحد أصحاب الورش، وسأله الرئيس عن أحواله، ورد صاحب الورشة: "إنه بخير، ولديه 16 ابنا يعملون معه"، ليرد الرئيس، قائلا: "مخلف 16، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يخليهم لك، عندك مشكلة أنا جاى عشانكم".

وعقب الرئيس أثناء حديثه: "أفران الكهرباء أرحم من الغاز، والقرى السياحية بيدفعوا كويس"، ليرد بعض العاملين: "عايزين رضاك"، ليعلق الرئيس: "ورضاكم عليا بردوا، أنتم تؤمروا".

وكان قد تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى، وما تتضمنه من طرق ومحاور وكباري، وكذا مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة تنفيذ مخطط إعادتها إلي رونقها الحضاري لما تحتويه من إرث تاريخي عريق، ومن ثم تحويلها إلي مقصد سياحي متطور يتسم بطابع حضاري معماري حديث ومتكامل الخدمات.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن جولة الرئيس شملت تطوير منطقتي مصر القديمة وسور مجري العيون الذي يمتد من منطقة فم الخليج إلي قلعة صلاح الدين، وتوقف الرئيس لتبادل التحية مع المواطنين والعاملين في ورش الفخار بمصر القديمة حيث استمع إلي طلباتهم واحتياجاتهم.