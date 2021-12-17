الحلم أصبح حقيقة.. مشروعات حياة كريمة على أرض سوهاج "صور"

سوهاج محمود مقبول

مبادرة حياة كريمة بمحافظة سوهاج حققت المستحيل واستهدفت قرى ومراكز مختلفة، حيث استهدفت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية 7 مراكز و181 قرية متنوعة على مستوى المحافظة، شملت كافة القطاعات "صحة، تعليم، طرق، مياه شرب، صرف صحى، إنارة، مراكز خدمية" وغيرها من القطاعات المختلفة.



وعلى سبيل المثال وليس الحصر بمركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج مازال العمل مستمرا بمشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بنجوع مازن على مساحة 32 فدانا، بطاقة حالية 60 ألف م3/يوم، وبطاقة مستقبلية 90 ألف م3/يوم لخدمة 450 ألف نسمة بعدد 15 قرية وتابعا، وهي "أولاد يحيي بحري، أولاد الشيخ، أولاد يحيى قبلي، الحاجر بأولاد يحيي، نجوع مازن شرق، مزاتة شرق، الخيام، أولاد خلف، النغاميش، نقنق، أولاد سالم بحري، النصيرات، العقارية، أولاد سالم قبلي، البلابيش بحري"

2 - إنشاء مدرسة "30 يونيو للتعليم الأساسي" بقرية أولاد سلامة بمركز المنشاة بتكلفة 5 ملايين و400 ألف جنيه وتتكون المدرسة من خمسة طوابق، وتشمل 11 فصلا دراسيا لخدمة أهالي القرية والعمل على تقليل كثافة الفصول ونسبة التنفيذ بالمشروع حتى الآن تصل إلى 80%.

3 – إنشاء كوبري "نجوع مازن " أعلى ترعة نجع حمادي الشرقية بمركز دار السلام.. الكوبري بعرض 12 مترا وحمولة 60 طنا يربط الكوبري بين الطريق السريع سوهاج/ قنا، والجانب الشرقي من القرية.

4- مدرسة محلج جرجا الفنية بنات بمركز جرجا، واحدة من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" تضم 12 فصلا دراسيا + 4 ورش وملعب نجيل صناعي، بتكفة 12 مليون جنيه.



مدارس جديدة بجرجا سوهاج حياة كريمة





مدارس جديدة بجرجا سوهاج حياة كريمة



مدارس جديدة بجرجا سوهاج حياة كريمة (4)



مدارس جديدة بجرجا سوهاج حياة كريمة (5)



مدارس جديدة بجرجا سوهاج حياة كريمة (6)



مدارس جديدة بجرجا سوهاج حياة كريمة (7)



مدارس جديدة بجرجا سوهاج حياة كريمة (1)



كوبرى نجوع مازن ضمن مبادرة حياة كريمة (1)



كوبرى نجوع مازن ضمن مبادرة حياة كريمة (2)



كوبرى نجوع مازن ضمن مبادرة حياة كريمة (3)



مدرسة 30 يونيو بقرية أولاد سلامة سوهاج حياة كريمة (1)



مدرسة 30 يونيو بقرية أولاد سلامة سوهاج حياة كريمة (2)



مدرسة 30 يونيو بقرية أولاد سلامة سوهاج حياة كريمة (3)



مدرسة 30 يونيو بقرية أولاد سلامة سوهاج حياة كريمة (4)



محطة معالجة الصرف الصحى نجوع مازن حياة كريمة (7)



محطة معالجة الصرف الصحى نجوع مازن حياة كريمة (8)



محطة معالجة الصرف الصحى نجوع مازن حياة كريمة (1)



محطة معالجة الصرف الصحى نجوع مازن حياة كريمة (2)



محطة معالجة الصرف الصحى نجوع مازن حياة كريمة (3)



محطة معالجة الصرف الصحى نجوع مازن حياة كريمة (4)



محطة معالجة الصرف الصحى نجوع مازن حياة كريمة (5)