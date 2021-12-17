التعليم تحدد الفئات المسموح لها دخول امتحان الطلاب المصريين فى الخارج

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الفئات المسموح لها بدخول الامتحان للطلاب المصريين فى الخارج للعام الدراسى الجارى، 2021، 2022، للامتحانات من الصف الأول الابتدائى إلى الثالث الإعدادى.

ـ يشترط للتقدم للامتحان ألا يقل سن الطالب عن خمس سنوات ونصف ولو بيوم واحد فى أول أكتوبر من العام الدراسى 2021 بالنسبة للصف الأول الابتدائى.

ـ الطلاب الناجحون بالصف الأول والثانى والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائى والأول والثانى الإعدادى فى مدارس جمهورية مصر العربية على أن يرسل الطالب بيان نجاح معتمد بأخر صف دراسى حاصل عليه من إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها.

ـ الطلاب الناجحون فى امتحانات أبناؤنا فى الخارج يكتفى بأن يسجل الطالب بالرقم القومى على الموقع الإلكترونى ومراجعة بياناته ثم الضغط على زر حفظ.

ـ الطلاب الناجحون فى امتحانات النقل من صف دراسى فى دولى تمت مناظرة الصفوف الدراسية بها بمثيلاتها فى جمهورية مصر العربية على أن يرسل الطالب من هذه الفئة أصل الشهادة الدراسية الحاصل عليها مصدق عليها من وزارتى التربية والتعليم والخارجية فى الدولة الحاصل منها على الشهادة الدراسية ومصدقا عليها من سفارة جمهورية مصر العربية فى تلك الدولة بالبريد السريع على الإدارة العامة للامتحانات " أبناؤنا فى الخارج".

ـ الطلاب المحولين من التعليم الأزهرى إلى التعليم العام يشترط موافقة الإدارة المركزية للأزهر حيث يرسل الطالب موافقة الأزهر على التحويل وبيان قيد بإحدى مدارس التعليم العام بالبريد السريع على الإدارة العامة للامتحانات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت أنه سيتم عقد امتحانات ابناؤنا في الخارج للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 على دورين، مشيرة إلى أن امتحانات الدور الاول ستعقد اعتبارا من يوم السبت 2 ابريل 2022 ، بينما تعقد امتحانات الدور الثاني يوم السبت 16 يوليو 2022 ، طبقا للجداول التي ستصدرها الإدارة العامة للامتحانات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه من المقرر أن تعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج وفقا للمناهج التي تدرس في جمهورية مصر العربية في العام الدراسي 2021 / 2022 بدءا من الصف الاول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام .