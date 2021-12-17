"التسامح الدينى فى الجمهورية الجديدة" ندوة بمدرسة مرزوق أبو نجلة بسوهاج.. صور

سوهاج - محمود مقبول

عقدت مدرسة مرزوق أبونجلة الإعدادية بمدينة طهطا، ندوة تحت عنوان "التسامح الديني في الجمهورية الجديدة "، تحدثت فيها الدكتورة فريدة سلام رئيسة مجلس مدينة طهطا، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمركز طهطا.

وتم تنظيم الندوة بتوجيهات من اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، حرصاً على غرس روح التسامح بين الجميع، حيث شملت المحاور الرئيسية للندوة "التسامح الديني في كل الأديان" ودوره في حماية الأوطان من الفتن والشائعات الهدامة وسبل تدعيم مؤسسات الدولة، ممثلة في الأزهر والكنيسة والأوقاف ووزارة التعليم ومنظمات المجتمع المدني لقيم التسامح والأخلاق في دور العبادة والتعليم.

وخلال الحفل وفعاليات الندوة أكد الجميع على ضرورة غرس القيم النبيلة وروح التسامح والمودة والمحبة والوحدة الوطنية بين الجميع، حيث شارك فيها كل من الكاتب الصحفي أحمد عامر مدير تحرير الأهرام والدكتور صابر حارس أستاذ الإعلام بجامعة سوهاج، والقس بطرس بشرى ممثلًا عن الكنيسة والشيخ أحمد شراط ممثلا عن الأزهر والشيخ محمد أحمد ممثلا للفتوى والدكتور خالد يوسف مدير الإدارة التعليمية بطهطا وراضي حسن مدير المدرسة وعبدالرحيم مصبح واميل نبيه بسطا منسقا الندوة.