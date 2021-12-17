اعترافات لصوص السيارات ببولاق أبو العلا: نفذنا 9 جرائم بأسلوب المفتاح المصطنع

كتب سليم على

اعترف عناصر تشكيل عصابى ببولاق أبو العلا، أمام نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، أنهم تخصصوا فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأضافا بارتكاب عدد 9 وقائع سرقة سيارة بذات الأسلوب.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ،وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة السيارة "ملكه" حال توقفها أسفل العقار محل سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانه بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة شخصين.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة "مبلغ بسرقتها" وبحوزتهما هاتف محمول وبمواجهتهما اعترافا بسرقة السيارتين بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها، كما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة السيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط سيارتين من المبلغ بسرقتها بمكان إخفائهما بمنطقة الوراق.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات، واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.