إغلاق مدارس وإجراءات احترازية بالولايات المتحدة بعد تهديدات على مواقع التواصل

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن موجة من التهديد بإطلاق نار على مدارس فى الولايات المتحدة يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مما أثار مخاوف بين العاملين بالمدارس والسلطات.

وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن هذه التهديدات لا تذكر مدارس محددة، بينما أشارت السلطات المحلية إلى أن الكثير منها يفتقد للمصداقية، ورغم ذلك، فإن مدارس فى ميتشيجان وواشنطن وغيرها عبر أنحاء الولايات المتحدة قامت بالإغلاق بشكل مؤقت أو تعزيز تواجد الشرطة بها كإجراء احترازى.

ووفقا لمراكز الدفاع والأمن الوطنى، كان هناك تسع حوادث إطلاق نار نشطة و235 غير نشطة فى مدارس أمريكا حتى الآن هذا العام، بينما قالت المقاطعات المدرسية إنهم يتعاملون مع كل تحذير بجدية.

وكتب حاكم ولاية نيوجيرسى بيل ميرفى على تويتر يقول إنه فى حين أنه لا يوجد تهديدات محددة معروفة ضد المدارس فى الولاية، إلا أنه تحدث عن المنشورات المنتشرة مع المدعى العام ورئيس شرطة الولاية والقائم بأعمال مدير مكتب الأمن والجاهزية الوطنية، وقال إنهم سيعملون عن كثب مع قوات إنفاذ القانون لمراقبة الوضع والبقاء على أهبة الاستعداد.

بينما أغلقت مدارس أكسفورد فى ميتشيجان، التى شهدت مقتل أربع من طلابها فى إطلاق نار أواخر نوفمبر الماضى، كل المبانى فى مختلف أنحاء المقاطعة فى ظل تهديد بإطلاق نار جديد، وفتحت شرطة سياتل تحقيقات فى مدرستين صباح الأربعاء وأغلقت أخرى بعدما أبلغ العاملون بها السلطات بمنشورات على السوشيال ميديا تحذر من إطلاق النار، وفقا لبيان صحفى.