اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى بأسوان

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 10:20 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى بأسوان حادث تصادم - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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أصيب 3 أشخاص مساء اليوم الجمعة، فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" بالقرب من مدينة السباعية شمال محافظة أسوان، وتم نقل المصابين للمستشفى.
 
تلقى الدكتور محمد الدخيلى مدير مرفق إسعاف أسوان، إخطارا من عمرو أحمد مشرف إسعاف أسوان، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" بالقرب من مدينة السباعية.
 
ووجه مدير مرفق الإسعاف، بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة، وتم نقلهم إلى مستشفى السباعية شمال أسوان، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.
 
وكانت محافظة أسوان شهدت أمس حادث تصادم أتوبيسين على طريق أبوسمبل بأسوان، عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 44 آخرين، وتم الدفع بـ39 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى، ونقل الجثث إلى مشرحة أسوان العمومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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