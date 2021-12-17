إشارات يرسلها الجسم لإخبارك بوجود خطأ ما في نظامك الغذائي

كتبت إيناس البنا

هناك العديد من العوامل التي تدخل في بناء وتحديد حالتنا الصحية، فهى اندماج العديد من العوامل المحددة مثل الطعام (النظام الغذائي الصحيح) ، والتمارين الرياضية ، والراحة، والصحة العقلية، وتقنيات التنفس الصحيحة.



إشارات تدل على أن جسمك يخبرك بوجود تغيير عاداتك الغذائية:

رائحة نفس كريهة: الاستيقاظ بفم تشعر به أو تنبعث منه الاستيقاظ بفم تشعر به أو تنبعث منه رائحة كريهة ليس بالأمر المفاجئ، فنحن جميعًا نستيقظ - بعد النوم طوال الليل. ولكن إذا استمرت رائحة الفم الكريهة طوال اليوم على الرغم من نظافة الفم الجيدة ، فيجب عليك استشارة الطبيب وفقا لموقع.WebMD.

تساقط الشعر:

إذا كان جسمك يعاني من نقص في الحديد، فقد تواجه تساقط الشعر، عندما يقوم المرضى بالإبلاغ عن تساقط الشعر لأطباء الأمراض الجلدية، يتم سؤالهم عن نظامهم الغذائي، أكثر أوجه نقص المغذيات شيوعًا التي نراها هي البيوتين وفيتامين د 3 وفيتامين ب 12 والحديد وأحيانًا الكالسيوم.



الإمساك: إذا كنت تشعر بالإمساك في كثير من الأحيان ، فربما يشير جسمك إلى شرب المزيد من الماء، يعتبر الجفاف أحد أكثر أسباب الإمساك المزمن شيوعًا، إذا لم يكن لديك ما يكفي من الماء في جسمك بالفعل ، فإن الأمعاء الغليظة تمتص الماء من فضلات الطعام، أدخل المزيد من الألياف والماء في نظامك الغذائي من أجل حركة الأمعاء.



تشققات في زاوية الفم: تقول كليفلاند كلينيك إن التهاب الشفة "الزاوي" هو حالة جلدية شائعة تؤثر على زوايا فمك، ويؤدي إلى تقرحات مؤلمة ومتشققة وتضيف أن هذه الحالة تزول عادة بمراهم جلدية خاصة أو أدوية أو تغييرات في النظام الغذائي. " تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات والحديد وفيتامينات ب يمكن أن يقضي على المشاكل الناجمة عن سوء التغذية أو نقص العناصر الغذائية".



الإرهاق المستمر:

إذا شعرت بتراجع مفاجئ في مستويات الطاقة لديك أو كان لديك شعور دائم بالركود أو التعب ، فمن المحتمل أنك كنت تتناول الكثير من السكر بشكل روتيني. يمكن أن يجعلك تناول الكثير من الكربوهيدرات المعقدة تشعر فجأة بالتعب وانخفاض الطاقة.