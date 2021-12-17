أخبار مصر.. الحكومة تنفى تدشين صفحات لتقديم خدمات تموينية بمقابل مادى

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تدشين وزارة التموين صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى بدعوى تقديم عدة خدمات تموينية مقابل الحصول على مبالغ مالية.

الحكومة تنفى تدشين صفحات على مواقع التواصل لتقديم خدمات تموينية بمقابل مادى

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تدشين وزارة التموين صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى تقديم عدة خدمات تموينية مقابل الحصول على مبالغ مالية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتدشين الوزارة أي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى تقديم عدة خدمات تموينية مقابل الحصول على مبالغ مالية

البنك الزراعي يطلق مبادرة لإسقاط مديونيات 45 ألف عميل بإجمالى 4 مليارات جنيه

أعلن البنك الزراعي المصري، عن مبادرة جديدة تتيح تسوية كاملة لنحو 4 مليارات جنيه من الديون المتعثرة بالبنك يستفيد منها أكثر من 45 ألف عميل، وذلك في إطار توجيهات البنك المركزي المصري للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا على صغار العملاء، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتصحيح أوضاعهم، لتمكينهم من التعامل مجدداً مع الجهاز المصرفي، وإعادتهم للعمل والإنتاج.

قفزة كبيرة فى أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 792 جنيها للجرام

قفزت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر، وسجلت صعود ملحوظ بحوالى 7 جنيهات، عقب صعود أمس بحوالي 6 جنيهات، ليصبح إجمالي ارتفاع أسعار الذهب علي مدار 48 ساعة، قرابة 13 جنيها حتى الآن، وسط حركة ملحوظة في سعر الذهب بالبورصة العالمية، إذ سجلت اونصة الذهب صعود قرب مستويات 1800 دولار.

الأوقاف تفتتح اليوم 23 مسجدا بينها 3 مساجد ضمن مبادرة حياة كريمة

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 23 مسجدًا، منها 3 مساجد ضمن مبادرة حياة كريمة إحلالًا وتجديدًا، و20 مسجدًا آخرين، منها 19 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، ومسجدًا واحدًا صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 /7 /2021م حتى تاريخه 403 مساجد، منها 348 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا و55 مسجدًا صيانة وترميمًا.

طرح تنفيذ 192 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمدينة الفشن الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح تنفيذ وحدات سكنية جديدة بمدينة الفشن الجديدة ضمن استكمال مشروع الإسكان المتميز بالمدينة، موضحة أن عملية الطرح تشمل تنفيذ عدد من الوحدات السكنية كاملة التشطيب بمساحة حوالي 114 متر مربع للوحدة بالعمارات أرقام من ( 8 : 14) نمـوذج ب بالمرحلة الأولى بمدينة الفشن الجديدة.

بايدن محذرا غير الحاصلين على لقاح كورونا: سيواجهون شتاءً من المرض والموت

حذر الرئيس الأمريكى جو بايدن الأمريكيين الذين لم يحصلوا على لقاح ضد فيروس كورونا بأنهم سيواجهون شتاءً من المرض الشديد مع انتشار متحور أوميكرون فى الولايات المتحدة.

التموين: طرح اللحوم بأسعار مخفضة بالمجمعات.. ومخزون زيت الطعام يكفى 6 أشهر

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن مخزون السلع الغذائية والأساسية لدى الوزارة يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، كما تقوم المجمعات الاستهلاكية بطرح منتجات السلع واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، وأن مخزون زيت الطعام يتجاوز الـ6 أشهر، حيث نجحت الوزارة في توفير كافة السلع والمنتجات طوال فترة كورونا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجي طوال الوقت.

التنمية المحلية: 38 كسارة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة مخلفات البناء والهدم

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً حول آخر المستجدات الخاصة بمتابعة الوزارة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الجديدة لإدارة مخلفات البناء والهدم، والتي يوليها رئيس الجمهورية أهمية كبيرة فى ضوء عملية التنمية التى تشهدها مصر حالياً فى كافة أنحاء الجمهورية.

الأرصاد: أمطار بالسواحل الشمالية تمتد للقاهرة.. والصغرى بالعاصمة 11 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة انخفاضا فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد فى أول الليل شديد البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

أوقاف القليوبية تفتتح 4 مساجد اليوم والإجمالى يصل 45 مسجدا بالمحافظة فى 2021

أعلن الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، افتتاح 4 مساجد اليوم الجمعة، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه حتى اليوم 45 مسجدا، منذ بداية العام الجارى، بعد تطويرها وتجديدها بقرى ومراكز المحافظة، لافتًا إلى أن المحافظة يوجد بها 2432 مسجدا على مستوى المراكز والمدن والقرى، مؤكدًا على دعم الوزارة الكامل لتطوير المساجد بالمحافظة وإحلال وتجديد البعض الآخر، وفقًا لخطة وزارة الأوقاف والاعتمادات المخصصة لها.