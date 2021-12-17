اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. هيئة الدواء تحذر من استخدام الكورتيزون لعلاج النحافة

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. هيئة الدواء تحذر من استخدام الكورتيزون لعلاج النحافة هيئة الدواء المصرية
اعداد عمرو دويدار

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

متحدث الصحة: الجرعة الثالثة من لقاح كورونا اختيارية

هيئة الطرق: تشغيل الأتوبيسات الترددية بالدائرى العام المقبل ويمر بـ20 محطة

وكيل الأزهر يستقبل وفد مساعدى نواب الكونجرس الأمريكى بمقر مشيخة الأزهر

الصحة تكشف نصائح الوقاية من الإصابة بنزلات البرد.. اعرف التفاصيلالتضامن: انتظام صرف مساعدات تكافل وكرامة للمستفيدين عن شهر ديسمبر باليوم الثانى

رئيس جامعة مصر المعلوماتية: أول جامعة تخصصية بالشرق الأوسط فى تكنولوجيا المعلومات

وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

 


وزير الدولة للانتاج الحربي

هيئة الدواء

الرعاية الصحية

رئيس جامعة مصر

الامراض الوراثية

لقاح كورونا

الكورتيزون

علاج النحافة

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