أخبار × 24 ساعة.. هيئة الدواء تحذر من استخدام الكورتيزون لعلاج النحافة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
متحدث الصحة: الجرعة الثالثة من لقاح كورونا اختيارية
هيئة الطرق: تشغيل الأتوبيسات الترددية بالدائرى العام المقبل ويمر بـ20 محطة
وكيل الأزهر يستقبل وفد مساعدى نواب الكونجرس الأمريكى بمقر مشيخة الأزهر
الصحة تكشف نصائح الوقاية من الإصابة بنزلات البرد.. اعرف التفاصيلالتضامن: انتظام صرف مساعدات تكافل وكرامة للمستفيدين عن شهر ديسمبر باليوم الثانى
رئيس جامعة مصر المعلوماتية: أول جامعة تخصصية بالشرق الأوسط فى تكنولوجيا المعلومات
وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
وزارة الهجرة: تذكرة طيران مجانية لمصري بإيطاليا يعود لأرض الوطن
الرعاية الصحية تشارك بـ8 مستشفيات بالكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثى الولادة
هيئة الدواء تحذر من استخدام الكورتيزون لعلاج النحافة
وزير الدولة للإنتاج الحربى يلتقى ممثلى شركة "إم جلورى الإماراتية"
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