أجواء مشمسة نهارا وانخفاض الحرارة ليلا وتوقف مراكب الصيد بدمياط.. لايف

قدم اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان أجواء مشمسة نهارا وانخفاض فى درجات الحرارة ليلا وتوقف مراكب الصيد بدمياط ، وشهدت أغلب مدن محافظة دمياط استقرار فى حالة الطقس منذ صباح اليوم وظهرت الشمس مشرقة والسماء بلاغيوم. وسجلت درجات الحرارة انخفاظا ملحوظا حيث بلغت درجة الحرارة 18 درجة على اغلب المدن ، كما توقفت مراكب الصيد فى بوغاز عزبة البرج بسبب توقعات هيئة الأرصاد الجوية ، بتعرض البلاد لموجة من الطقس السىء وسقوط امطار.

وتمركزت سيارات في ومعدات تابعة للوحدات المحلية بمختلف الميادين بالمراكز والمدن، جاهزة للعمل فى حالة سقوط امطار وتعرض المحافظة لموجة من الطقس السىء.