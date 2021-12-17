أبرز 5 معلومات عن تطوير مصانع الأسمدة العامة فى مصر .. تعرف علي التفاصيل

كتب عبد الحليم سالم

تنفذ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، مشروعات شاملة لتطوير مصانع الأسمدة العامة، لتحديثها والوصول بمعدلات استهلاك الغاز للمعدلات العالمية مع إضافة طاقات إنتاجية جديدة تساهم فى زيادة الصادرات تزامنا مع خطة الدولة لزيادة الصادرات لـ 100 مليار دولار سنويا، بجانب دعم السوق المحلى، وذلك بحسب تصريح المحاسب عماد الدين مصطفى الرئيس التنفيذى للقابضة الكيماوية لـ "اليوم السابع".. تعرف علي التفاصيل فى 5 معلومات.

1- تم الانتهاء من إعادة تأهيل شركة الصناعات الكيماوية كيما التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية مشروع كيما2 لإنتاج 1200 طن في اليوم امونيا و إنتاج 1575 طن في اليوم يوريا محبب بالإضافة إلى المرافق الخاصة بها وبلغت تكلفة التطوير المصانع القائمة 11.6 مليار جنيه .

2- ‏جار عقد اتفاق التسوية مع شركة تكنومنت الإيطالية و الاتفاق على عقد استكمال المرحلة الثانية من المشروع وتشمل مصنع جديد لحامض النيتريك ونترات نشادر بتكلفة إجمالية حوالي 250 مليون دولار.

3- جارى تطوير مصانع شركة النصر للأسمدة بخبرات عالمية لتنفيذ مشروع إنشاء وحدة أمونيا جديدة بتكلفة 600 مليون دولار لإنتاج 1500 طن أمونيا يوميا.

3- ‏ تم طرح مناقصة عالمية لدراسة الحالة الفنية لمصنع الشركة تمهيدا للحصول على عروض فنية لانسب الحلول وتم قبول العرض الفني المقدم من شركة Technip الإيطالية وحاليا جارى فض المظروف المالي ودراسته تمهيدا لتوقيع العقد.

4- تم طرح المناقصات الخاصة بمشروع معالجة الصرف الصناعي بالتعاون مع مشروع ايباب 3 ،الذي تشرف عليه وزارة البيئة بغرض تحقيق التوافق البيئي المقدر له تكلفة إجمالية 12 مليون يورو.

5- تم طرح مناقصة عالمية لدراسة الحالة الفنية لمصانع الدلتا للأسمدة تمهيدا للحصول على عروض فنية لأنسب الحلول وتم قبول العرض الفني المقدم من شركة Technip الإيطالية، وجارى فض المظروف المالي ودراسته تمهيدا لتوقيع العقد .

6- تهدف المشروع إلى تحويل الشركات الى الربحية و خفض معدلات استهلاك الطاقة بالمقارنة بمعدلات الاستهلاكي العالمية بجانب التوافق مع البيئة مع قوانين البيئة المصرية .