اليوم السابع
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21 مليون راكب للسكك الحديدية فى شهر أكتوبر الماضى

الخميس، 16 ديسمبر 2021 03:00 ص
21 مليون راكب للسكك الحديدية فى شهر أكتوبر الماضى قطارات - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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حقق عدد ركاب السكك الحديدية ارتفاعا طفيفا في شهر أكتوبر الماضى، حيث بلغ عدد الركاب نحو 21.2 مليون راكب، بينما كان عدد الركاب 20.4 مليون راكب في شهر أكتوبر عام 2020، بزيادة بلغت 800 ألف راكب.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد ركاب السكك الحديدية كان قد سجل فى سبتمبر الماضى 17.4 مليون راكب، مقابل 18.3 فى شهر سبتمبر عام 2020.

وارتفعت كمية البضائع المنقولة بالسكك الحديدية فى أكتوبر الماضى لتصبح 427.7 ألف طن، مقابل 421.9 ألف طن بزيادة بلغت 5.8 آلاف طن، بينما بلغت كمية البضائع المنقولة فى شهر سبتمبر الماضى نحو 368.7 ألف طن، مقابل 405.7 ألف طن فى نفس الشهر عام 2020.

وكانت إيرادات السكك الحديدية ارتفعت وسجلت نحو 296.1 مليون جنيه في شهر أكتوبر الماضي، بينما بلغت الإيرادات 265.1 مليون جنيه فى شهر أكتوبر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 31 مليون جنيه.

وقالت بيانات الإحصاء، إن إيرادات السكك الحديدية فى شهر سبتمبر الماضي، سجلت ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت نحو 290.8 مليون جنيه، مقابل 253.8 مليون جنيه في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 37 مليون جنيه.

وبلغت كمية البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية 2.36 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2021، مقابل 2.43 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 2.8%.


ركاب

إيرادات

بضائع

السكك الحديد

جهاز الإحصاء

اخبار الاقتصاد

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