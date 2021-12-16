اليوم السابع
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170 مخالفة لشروط التعاقد والتعدى على شبكتى المياه والصرف الصحى بالشرقية.. صور

الخميس، 16 ديسمبر 2021 11:35 ص
170 مخالفة لشروط التعاقد والتعدى على شبكتى المياه والصرف الصحى بالشرقية.. صور جانب من الحملات
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تعمل على تقديم كافة سُبل الدعم والإمكانيات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع التحول الرقمي داخل المحافظة، لكونه أحد أهم محاور الإرتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم، وتقديم أفضل الخدمات لهم وخاصة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تقديم كوب مياه نظيف،  ومشروعات صرف صحي آمنه وسليمة حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وفي هذا الإطار أوضح المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه إيماناً بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية، تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز ومدينة أبو كبير للمرور والتفتيش على المشتركين بقري الرحمانيه وعرب الشيخ يوسف والزوابعة لتحصيل المتأخرات، ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هروباً من إتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الإستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات أسفرت عن .

• تحرير 20 مخالفة لشروط التعاقد.

• تحرير 50 محضر تعدي على شبكة مياه الشرب.

• تحرير 100 محضر تعدي على شبكة الصرف الصحي.

وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين، بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز، وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن وهى ،  هاتف ارضي 125،  محمول 01205502098،  واتس آب 01205502086

 

جانب من الحملات على وصلات المياه
جانب من الحملات على وصلات المياه

 

جانب من الحملات
جانب من الحملات

 

 

حملات مياه الشرقية
حملات مياه الشرقية

 

 

ضبط الوصلات المخالفة
ضبط الوصلات المخالفة

 


 


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