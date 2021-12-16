وفاة مواطن لبنانى أحرق نفسه احتجاجا على الأوضاع المعيشية

وكالات الأنباء

توفى مواطن لبنانى، اليوم الخميس، متأثرا بحروق بالغة كان قد أصيب بها بعدما سكب على جسمه مادة البنزين، وأضرم النيران بجسده.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، فى لبنان بأن المواطن م. ح. س توفى متأثرا بحروق بالغة كان قد أصيب بها بعدما سكب على جسمه مادة البنزين وأضرم النيران بجسده قبل يومين احتجاجا على الأوضاع المعيشية الصعبة.

ومنذ أيام أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام "، بسقوط ضحايا وجرحى، بعد انفجار مستودع للأسلحة في مخيم البرج الشمالي، بمنطقة صور.

وذكرت قناة الجديد اللبنانية أن الانفجار وقع في مستودع للذخيرة في مخيم برج الشمالي وأن الانفجارات ما تزال تتوالى ولم تتوقف.

وقالت القناة إن سيارات الإسعاف هرعت إلى مخيم برج الشمالي وتعمل على نقل المصابين وسط حالة من الذعر في المخيم.

وأوضحت الوكالة اللبنانية، أنه وعلى إثر سماع دوي في مخيم البرج الشمالي في صور تبين لاحقا أنه ناتج عن انفجار في مستودع أسلحة.

وكلف النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان الأجهزة الأمنية وكذلك خبراء متفجرات للكشف على المستودع، وتم فتح تحقيق بالموضوع لمعرفة ملابسات الحادث .