وزيرة الصناعة: إعلان استراتيجية السيارات خلال شهرين.. وتراجع الواردات 5% فى آخر 3 أشهر

كتب – إسلام سعيد

كشفت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، اتجاه الحكومة لإعلان الاستراتيجية الخاصة بصناعة السيارات خلال شهرين من الآن، مشيرة إلى أن دراسة تجارب كافة الدول التي نهضت في صناعة السيارات من أجل التوصل إلى رؤية واضحة للعمل في هذا الملف الفترة القادمة.

وقالت الوزيرة، إن صناعة السيارات تسير في أكثر من محور منها العمل على تخريد السيارات المتهالكة كحق أصيل للمواطن المصري، والعمل على محور آخر لتحويل السيارات للغاز الطبيعي، مشيرة إلي أن تكلفة استخدام الغاز الطبيعي 50% قياسا على البنزين وهذا توفير يذهب للمواطن.

وفي سياق آخر، أعلنت الوزيرة تراجع واردات مصر خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 5%، ورغم أنها نسبة صغيرة إلا أن هذا التراجع جاء عقب تحليل هيكل الواردات خلال 2021 لأن الواردات في النصف الاول من العام كانت تسجل ارتفاعا ملحوظاً مثلما شهدت الصادرات أيضا صعود ملحوظ.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم الخميس، أن هناك 6 قطاعات ذات أولوية تأخذ حوافز استثمار منها على سبيل المثال الصناعات الهندسية، وخلال الأسبوع الماضي وقعت شركة بوش خطة توسعية وحصلت على قطعة أرض لتحقيق هذا التوسع.

وأعلنت نيفين جامع إن إزالة الرسوم عن واردات منتجات الألمونيوم تسبب في خفض سعر الطن 5 آلاف جنيها، وهذا القرار جاء بعد دراسة وضع السوق عقب اتصالات مع القطاع الخاص، ونحن بصورة دائمة نعمل على تسهيل ودعم القطاع الخاص.

ومن جانب آخر، أعلنت نيفين جامع ، أن جهاز تنمية المشروعات أجري مسح شامل لـ1474 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة لدراسة كل مناحي الحياة في القرية بما في ذلك نسبة الشباب والسيدات والقوى العاملة والميزة النسبية في كل قرية، والعمل على دعم بعض هذه القري بإقامة مشروعات صغيرة فيها ومجمعات صناعية متكاملة في بعض القري.

وأشارت إلي أن نسبة الإنجاز تتجاوز 70% في قرية حياة كريمة من مستهدفات جهاز تنمية المشروعات والذي ضخ 1.4 مليار جنيه منذ إطلاق المبادرة حتى الآن.