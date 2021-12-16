اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزيرة الخارجية الليبية ونظيرها الإيطالى يبحثان ملفى الانتخابات والهجرة غير الشرعية

الخميس، 16 ديسمبر 2021 09:46 ص
وزيرة الخارجية الليبية ونظيرها الإيطالى يبحثان ملفى الانتخابات والهجرة غير الشرعية وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش
أ.ش.أ

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بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، خلال لقائها مع نظيرها الإيطالي" لويجي دي مايو" ملفي الانتخابات والتعاون في مجابهة الهجرة غير الشرعية.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الليبية، اليوم الخميس، فقد أكدت المنقوش أن حل قضية الهجرة غير الشرعية يكمن في إنشاء مشاريع تنموية واقتصادية في دول المصدر، وعدم الاكتفاء بعلاجها في دول العبور، إضافة إلى الدعم التقني والفني وتفعيل اتفاقيات حماية الحدود.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الإيطالي خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما، دعم بلاده الكامل لاستقرار ليبيا وحرصها على تعزيز التعاون الثنائي المشترك وفي المجالات كافة، وأثنى على جهود حكومة الوحدة الوطنية الليبية وما حققته من استقرار وكذلك جهودها لإنجاح العملية الانتخابية، مؤكدا دعم بلاده، وكذلك الاتحاد الأوروبي لليبيا في مواجهتها لظاهرة الهجرة غير الشرعية.


نجلاء المنقوش

ليبيا

الهجرة غير الشرعية

ايطاليا

روما

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