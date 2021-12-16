"هندسة الإسكندرية" تفوز فى التصفيات الأولى بكرة القدم الخماسى بمسابقة الجامعة

فاز فريق كرة القدم الخماسي بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية فى مباراة تصفيات المراكز الأولى على فريق كلية الزراعة بركلات الجزاء.
وكانت انطلقت فاعليات بطولة جامعة الإسكندرية للجودو "طلبة وطالبات" مجموعة أولى وزن مفتوح المقامة باستاد جامعة الإسكندرية، وشارك فى البطولة طلاب النشاط الرياضى بكليات جامعة الإسكندرية، للفوز باللقب ثم التاهيل للبطولات على مستوى الجامعات المصرية.
وانطلقت الأنشطة الرياضية بجامعة الإسكندرية بعدد من الفاعليات الرياضية والمباريات للتنافس، بالإضافة إلى تأهيل الفرق الرياضية للمشاركة فى بطولات الجامعات المقرر انعقادها خلال الفترة المقبلة.
وكان فاز فريق كرة القدم لكلية التربية الرياضية بنات جامعة الإسكندرية بالمركز الأول على مستوى كليات جامعة الإسكندرية، وذلك فى بطولة الجامعة وقدمت الدكتورة مها أمين عميد كلية التربية الرياضية بنات، التهنئة للطالبات على فوزهن فى البطولة متمنية تصعيد الفريق على مستوى الجامعات والاستعداد للمنافسه المقبلة.
وكانت انطلقت فاعليات بطولة جامعة الإسكندرية للجودو "طلبة وطالبات" مجموعة أولى وزن مفتوح المقامة باستاد جامعة الإسكندرية، وشارك فى البطولة طلاب النشاط الرياضى بكليات جامعة الإسكندرية، للفوز باللقب ثم التاهيل للبطولات على مستوى الجامعات المصرية.
وانطلقت الأنشطة الرياضية بجامعة الإسكندرية بعدد من الفاعليات الرياضية والمباريات للتنافس، بالإضافة إلى تأهيل الفرق الرياضية للمشاركة فى بطولات الجامعات المقرر انعقادها خلال الفترة المقبلة.
وكان فاز فريق كرة القدم لكلية التربية الرياضية بنات جامعة الإسكندرية بالمركز الأول على مستوى كليات جامعة الإسكندرية، وذلك فى بطولة الجامعة وقدمت الدكتورة مها أمين عميد كلية التربية الرياضية بنات، التهنئة للطالبات على فوزهن فى البطولة متمنية تصعيد الفريق على مستوى الجامعات والاستعداد للمنافسه المقبلة.
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