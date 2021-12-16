اليوم السابع
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هتتعلم صنعه وتاخد فلوس كمان.. شاهد انطلاق البرنامج التدريبى للشباب بالبحيرة

الخميس، 16 ديسمبر 2021 04:51 م
هتتعلم صنعه وتاخد فلوس كمان.. شاهد انطلاق البرنامج التدريبى للشباب بالبحيرة إنطلاق البرنامج التدريبى للشباب بالبحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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انطلقت اليوم فعاليات البرنامج التدريبى، لتنمية مهارات الشباب الحرفية بمركز التدريب المهنى بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، والذى يستمر على مدار 3 أشهر، ويتضمن أعمال البرنامج التدريبى للشباب على الحرف اليدوية، مجالات النجارة والحدادة والسيارات للشباب بالاضافة مجال الخياطة للفتيات.

عدسة اليوم السابع رصدت فى بث مباشر عبر منصاته الإلكترونية، انطلاق برنامج تدريب الشباب من داخل مركز التدريب المهنى بدمنهور الذى أنشئ فى مطلع الستينيات، على يد وجيه أباظة اول محافظ البحيرة فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر.

من جانبه أكد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة أهمية تضافر كافة الجهود لدعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، لإعداد وتأهيل الكوادر الفنية المدربة والمتخصصة والقادرة على إقتحام سوق العمل، مضيفا أنه سيتم  تنمية مهارات الشباب وإكسابهم الخبرات اللازمة، التي تمكنهم من تلبية إحتياجات سوق العمل من الأيدي العاملة المدربة.

 فيما أ كد حسن فؤاد  مدير مركز التدريب المهنى بدمنهور ، أنه خلال هذا  البرنامج سيتقاضى المتدرب  مبلغ مالي شهري بالإضافة لتوفير فرصة عمل في المجال المدرب عليه، بالتنسيق مع جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة التدريب .
 
مضيفا أن  شروط الإلتحاق بالبرنامج التدريبي  ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة، ولا يزيد عن 25 سنة وأن يكون حاصل على مؤهل تعليمي "متوسط أو عالي".

وأوضح مدير مركز التدريب المهنى أن  المستندات المطلوبة للالتحاق بالدورات المهنية ،هى "  صورة من شهادة الميلاد -  صورة من البطاقة الشخصية - 2 صورة شخصية - صورة المؤهل الدراسي "

 

اعمال التدريب
اعمال التدريب

 

التدريب
التدريب

 

 

إنطلاق البرنامج التدريبى بالبحيرة
إنطلاق البرنامج التدريبى بالبحيرة

 

 

إنطلاق البرنامج التدريبى للشباب بالبحيرة
إنطلاق البرنامج التدريبى للشباب بالبحيرة

 

 

إنطلاق البرنامج التدريبى للشباب
إنطلاق البرنامج التدريبى للشباب

 

جانب من البرنامج التدريبى
جانب من البرنامج التدريبى

 

 

جانب من التدريب
جانب من التدريب

 

 

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 

 

عمليات التدريب
عمليات التدريب

 

 

مركز التدريب
مركز التدريب

 

 

مكز التدريب
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