اليوم السابع
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نيابة برج العرب تتحفظ على 4 أطنان سمسم مجهول المصدر داخل مصنع طحينة

الخميس، 16 ديسمبر 2021 10:56 ص
نيابة برج العرب تتحفظ على 4 أطنان سمسم مجهول المصدر داخل مصنع طحينة حملة تموين - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ علي 4 طن سمسم احمر مغربل معبأه داخل 80 شيكارة بلاستيك مجهولة المصدر بمصنع طحينة، قبل استخدامه في عملية تصنيع الطحينة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.
 
 
تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع لتصنيع الطحينة بمنطقة برج العرب لحيازته واستخدام مواد وخامات مستوردة مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الدالة على مشروعية حيازتها.
 
 
تم مداهمة المصنع والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي 4 طن سمسم احمر مغربل داخل 80 شيكارة بلاستيك زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلوجرام مجهولة المصدر قبل استخدامه في عملية تصنيع الطحينة وترويجها بالاسواق مما يعد مخالفا وغشا تجاري، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 
 
 
 

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محمود ابو عمرة

مدير أمن الإسكندرية

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