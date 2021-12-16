قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا "إن موسكو تنتظر من واشنطن العمل البناء بخصوص مسودة الوثائق الخاصة بالضمانات الأمنية".
وأضافت زاخاروفا - في تصريح صحفي اليوم الخميس - : "أن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف سلم هذه الوثائق إلى مساعدة وزير الخارجية الأمريكى للشئون الأوروبية والأوراسية كارين دونفريد فى موسكو مؤخرًا"، مؤكدة أن بلادها تنتظر حاليًا الرد الأمريكي على هذه المقترحات الموجودة الآن لديهم على الطاولة.
وتابعت زاخاروفا: "نحن لم نعلق حتى الآن بشكل فعال على جوهر هذه المقترحات من أجل عدم الانخراط في دبلوماسية مكبرات الصوت، ونتطلع إلى العمل البناء من جانب شركائنا بخصوص هذه الوثائق"، مشددة على أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" لا يمكنه ضمان أمنه على حساب مطالبة دولة أخرى وشعب آخر بمثل هذا الحق.
يذكرأن، قالت وزارة الخارجية الروسية، إنه لا يجب الوثوق بحلف الناتو والوضع في أوكرانيا يدعو للقلق، وأضافت الخارجية الروسية: ندعو الغرب لحث أوكرانيا على تنفيذ اتفاقيات مينسك.
وفى وقت سابق حذرت فرنسا روسيا من عواقب استراتيجية وخيمة إذا غزت أوكرانيا، ويجرى مسؤولون روس مباحثات مع نظرائهم الأمريكيين اليوم الأربعاء فى موسكو، بخصوص الطلب الروسى حول مسألة "الضمانات الأمنية" وملف أوكرانيا، حسبما نقلت "روسيا اليوم".
ووصلت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية كارين دونفريد إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية لإجراء محادثات مع نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، كما انضم للاجتماع سفير الولايات المتحدة في موسكو جون سوليفان.
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