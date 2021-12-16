اليوم السابع
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الخميس، 16 ديسمبر 2021 09:04 ص
أكرم القصاص
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مصورة صحفية تقاضى الكونجرس بسبب استدعائها على خلفية أحداث الشغب فى الكابيتول

الخميس، 16 ديسمبر 2021 08:29 ص
مصورة صحفية تقاضى الكونجرس بسبب استدعائها على خلفية أحداث الشغب فى الكابيتول اقتحام الكونجرس
واشنطن (أ ش أ)

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أقامت مصورة صحفية أمريكية دعوى قضائية ضد لجنة بمجلس النواب فى الكونجرس اختصت بأحداث الشغب فى الكابيتول يوم 6 يناير الماضى.
 
ورفعت الدعوى المصورة إيمي هاريس حيث كانت موجودة وقت وقوع الحادث واستخدمت صورها في أحداث 6 يناير في العديد من كبرى المؤسسات الصحفية والإعلامية.
 
وذكرت هاريس في دعواها أن قرار الاستدعاء يخالف قاعدة حماية الصحفيين الواردة في الدستور الأمريكي.
 
ويستهدف قرار الاستدعاء رقم الهاتف الخاص بهذه الصحفية وليس بمحتوى الرسائل النصية أو الإلكترونية، كما أنه من غير الواضح ما إذا كان المحققون يعرفون الرقم المنسوب للصحفية قبل استهدافه.

الكونجرس

احداث الكونجرس

المصورة إيمي هاريس

ايمى هاريس

أحداث الشغب فى الكابيتول

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